Дин Смит близок к назначению в "Лестере"

Бывший наставник "Астон Виллы" и "Норвича" Дин Смит близок к назначению временным тренером "Лестера".

Накануне вечером появилась информация, что переговоры "Лестера", находящегося в поисках замены для уволенного Брендана Роджерса, с Джесси Маршем сорвались.



Сейчас "лисы" вернулись к идее с приглашением временного тренера на остаток сезона и, как утверждает The Athletic, уже значительно продвинулись в переговорах со Смитом.



Смит находится без работы после своего увольнения из выступающего в Чемпионшипе "Норвича" в декабре. На "Кэрроу Роуд" Дину ассистировал Крейг Шекспир, который прежде трудился в "Лестере".



Трансферный гуру Фабрицио Романо добавляет, что "лисы" также находятся в контакте с Рафаэлем Бенитесом, но к договоренности не близки.