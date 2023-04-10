Дин Смит близок к назначению в "Лестере"

Дин Смит Бывший наставник "Астон Виллы" и "Норвича" Дин Смит близок к назначению временным тренером "Лестера".

Накануне вечером появилась информация, что переговоры "Лестера", находящегося в поисках замены для уволенного Брендана Роджерса, с Джесси Маршем сорвались.

Сейчас "лисы" вернулись к идее с приглашением временного тренера на остаток сезона и, как утверждает The Athletic, уже значительно продвинулись в переговорах со Смитом.

Смит находится без работы после своего увольнения из выступающего в Чемпионшипе "Норвича" в декабре. На "Кэрроу Роуд" Дину ассистировал Крейг Шекспир, который прежде трудился в "Лестере".

Трансферный гуру Фабрицио Романо добавляет, что "лисы" также находятся в контакте с Рафаэлем Бенитесом, но к договоренности не близки.


Метки Лестеры, Смит, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 10.04.2023 16:00

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