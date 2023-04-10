Судейский корпус отстранил лайнсмена после стычки с Робертсоном
Лайнсмен Константин Хацидакис был отстранен от работы до завершения расследования насчет его стычки с защитником "Ливерпуля" Энди Робертсоном.
Напомним, Хацидакис локтем отмахнулся от возмущенного Робертсона, когда тот набросился на Константина после окончания первого тайма матча Премьер-Лиги против "Арсенала" накануне (2:2).
Предположительно, Хацидакис задел горло или подбородок Робертсона, который немедленно получил от главного рефери Пола Тирни желтую карточку.
Пока судейский корпус продолжает свое расследование в отношении этого инцидента, Хацидакис не будет привлекаться к обслуживанию матчей, о чем организация Ховарда Уэбба официально объявила сегодня.
Добавим, у английских экспертов и медиа есть полярные мнения насчет этого инцидента. Некоторые требуют дисквалифицировать или даже уволить Хацидакиса за распускание рук, другие считают виноватым Робертсона как провокатора.
10.04.2023 15:00
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Последние комментарии:
ситуация очень сложная, была бы оплеуха в сторону условного Мартинелли или Джака, тогда лайнсмена надо было повысить до уровня главного арбитра, давать бонусные за достойный поступок против выскочек, но увы, другой случай
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судьи в АПЛ - это дно. Тэйлор, Тирни, Кавана, Кут - это говнище вообще не должно судить.
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сдурели чтоле человека нужно представить к какой-нибудь награде за то что лузерпульский биомусор отметелил
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