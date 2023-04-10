Судейский корпус отстранил лайнсмена после стычки с Робертсоном

Константин Хацидакис Лайнсмен Константин Хацидакис был отстранен от работы до завершения расследования насчет его стычки с защитником "Ливерпуля" Энди Робертсоном.

Напомним, Хацидакис локтем отмахнулся от возмущенного Робертсона, когда тот набросился на Константина после окончания первого тайма матча Премьер-Лиги против "Арсенала" накануне (2:2).

Предположительно, Хацидакис задел горло или подбородок Робертсона, который немедленно получил от главного рефери Пола Тирни желтую карточку.

Пока судейский корпус продолжает свое расследование в отношении этого инцидента, Хацидакис не будет привлекаться к обслуживанию матчей, о чем организация Ховарда Уэбба официально объявила сегодня.

Добавим, у английских экспертов и медиа есть полярные мнения насчет этого инцидента. Некоторые требуют дисквалифицировать или даже уволить Хацидакиса за распускание рук, другие считают виноватым Робертсона как провокатора.


Метки PGMOL, Арсенал, Ливерпуль, Премьер-Лига, Хацидакис

Автор mihajlo   

Дата 10.04.2023 15:00

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  1. infamous 10.04.2023 16:09 # infamous
    ситуация очень сложная, была бы оплеуха в сторону условного Мартинелли или Джака, тогда лайнсмена надо было повысить до уровня главного арбитра, давать бонусные за достойный поступок против выскочек, но увы, другой случай

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  2. vals1702 10.04.2023 15:34 # vals1702
    судьи в АПЛ - это дно. Тэйлор, Тирни, Кавана, Кут - это говнище вообще не должно судить.

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  3. true-manc 10.04.2023 15:17 # true-manc
    сдурели чтоле человека нужно представить к какой-нибудь награде за то что лузерпульский биомусор отметелил

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