Судейский корпус отстранил лайнсмена после стычки с Робертсоном

Лайнсмен Константин Хацидакис был отстранен от работы до завершения расследования насчет его стычки с защитником "Ливерпуля" Энди Робертсоном.

Напомним, Хацидакис локтем отмахнулся от возмущенного Робертсона, когда тот набросился на Константина после окончания первого тайма матча Премьер-Лиги против "Арсенала" накануне (2:2).



Предположительно, Хацидакис задел горло или подбородок Робертсона, который немедленно получил от главного рефери Пола Тирни желтую карточку.



Пока судейский корпус продолжает свое расследование в отношении этого инцидента, Хацидакис не будет привлекаться к обслуживанию матчей, о чем организация Ховарда Уэбба официально объявила сегодня.



Добавим, у английских экспертов и медиа есть полярные мнения насчет этого инцидента. Некоторые требуют дисквалифицировать или даже уволить Хацидакиса за распускание рук, другие считают виноватым Робертсона как провокатора.