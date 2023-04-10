Тен Хаг уверен, что Гарначо еще сыграет в этом сезоне

Алехандро Гарначо Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг выразил уверенность, что вингер Алехандро Гарначо еще сыграет в этом сезоне.

Дебютировав за "Юнайтед" в прошлом сезоне, в этом Гарначо утвердился в качестве игрока первой команды, попутно забив четыре гола.

Однако сейчас Алехандро отсутствует с 12 марта, когда в безголевом матче Премьер-Лиги против "Саутгемптона" он получил травму лодыжки.

Тен Хаг не хочет говорить, когда 18-летний аргентинец вернется на футбольное поле, однако это должно произойти до конца этой кампании.

"У нас есть кое-какие мысли в голове на этот счет, но я не хочу их раскрывать. Он точно вернется до окончания сезона".

"Думаю, его восстановление находится на завершающем этапе, но я не хочу подвергать медицинский штаб и Гарначо чрезмерному давлению, устанавливая дату его возвращения", — цитирует Тен Хага официальный веб-сайт "Юнайтед".


Метки Гарначо, Манчестер Юнайтед, травмы

Автор mihajlo   

Дата 10.04.2023 14:00

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