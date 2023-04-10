Чилуэлл близок к новому контракту с "Челси"

Левый защитник "Челси" Бен Чилуэлл близок к подписанию нового четырехлетнего контракта со своим клубом.

Чилуэлл выступает за "Челси" после своего перехода из "Лестера" за 50 миллионов фунтов в августе 2020, в своем первом же сезоне на "Стэмфорд Бридж" выиграв Лигу Чемпионов.



Бен быстро утвердился в качестве ключевого игрока "синих", но в 2021 году выбыл на значительный период времени из-за потребовавшей операции травмы колена.



Ранее в этом сезоне регулярно появлялись слухи о намерении "Манчестер Сити" приобрести Чилуэлла, однако "Челси" надеется вскоре закрыть вопрос с будущим 26-летнего игрока сборной Англии.



Как сообщает The Athletic, Чилуэлл, чей действующий контракт истекает в 2025 году, должен связать свое будущее с "синими" до июня 2027.