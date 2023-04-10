Джонсон призвал "Челси" избавиться от Хаверца

Экс-защитник "Челси" Глен Джонсон призвал "синих" продать нападающего Кая Хаверца в летнее трансферное окно.

В этом сезоне Хаверц является лучшим бомбардиром "Челси" и сыграл минут больше всех в команде, однако совершенно очевидно, что Кай забивает недостаточно для бомбардира гранда Премьер-Лиги.



Джонсон находит игру Хаверца, забившего семь голов в этом сезоне Премьер-Лиги, медленной и сонной, и считает, что 23-летнему немцу будет лучше вернуться на родину.



"Я знаю, что у него были кое-какие большие моменты здесь, и он завоевал ряд больших трофеев, но если выбирать между тем, чтобы сохранить его или Маунта, я бы предпочел сохранить Маунта. Хаверц — хороший футболист, но я думаю, он не совсем подходит для Премьер-Лиги".



"Все, что он делает, он делает так медленно и так сонно. Он очень техничный игрок, и это помогает, когда ты играешь за команду топ-уровня в Бундеслиге, действуя методично и имея больше времени на обработку мяча".



"Думаю, он без колебаний согласился бы вернуться в Германию, и если "Челси" нужно избавиться от большого игрока этим летом, пускай это будет он", — цитирует Джонсона Football.London.