Лэмпард поддержал Стерлинга перед выездом к "Реалу"

Временный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард выразил поддержку вингеру Рахиму Стерлингу в преддверии битвы с "Реалом" в Лиге Чемпионов.

Стерлинг весьма неудачно проводит свой дебютный сезон за "Челси", который его купил у "Манчестер Сити" за 50 миллионов фунтов прошлым летом. Рахим забил лишь четыре гола в 18 матчах Премьер-Лиги.



Однако Лэмпард по-прежнему считает Стерлинга игроком топ-уровня и надеется, что 28-летний англичанин покажет свой лучший футбол на "Сантьяго Бернабеу" в ближайшую среду.



"Думаю, он великолепный игрок. Он давно является одним из лучших вингеров в мире, а иногда — самым лучшим, по мнению некоторых людей. Я не знаю, как много раз я упоминал о том, что при мне здесь ранее, а также в "Дерби и "Эвертоне" вингеры изучали игру Рахима Стерлинга и видели, почему он забивает 20+ голов за сезон".



"Я немного поговорил с Рахимом в последнюю пару дней. Мы также должны создать правильную командую структуру, чтобы игроки могли показывать свою лучшую игру. Я буду разговаривать с Рахимом больше. Я просто думаю, что он игрок топ-уровня. Рахим уже показывал, что он за игрок".



"Я видел не каждый матч "Челси" в этом сезоне, но он определенно является игроком высокого уровня с высокой уверенностью в себе. Это ("Реал") не испугает его — напротив, в прошлом он прибавлял в такого рода матчах. Мы определенно можем рассчитывать на это. Некоторые другие игроки в команде моложе, тогда как Рахим многое повидал", — цитирует Лэмпарда Evening Standard.