Каррагер считает, что своим камбэком "Ливерпуль" обязан Джаке

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер считает, что своим камбэком против "Арсенала" "Ливерпуль" обязан Граниту Джаки.

Камбэк "Ливерпуля" в воскресном матче Премьер-Лиги на "Энфилде" начался с гола Мохамеда Салаха на 42-й минуте.



Незадолго до этого полузащитник "канониров" Джака схлестнулся с защитником "красных" Трентом Александер-Арнольдом, и именно эта стычка, как считает Каррагер, вывела домашнюю команду и трибуны из летаргии после двух пропущенных голов.



"Думаю, благодаря этому у "Ливерпуля" пошла игра. Это прозвучит глупо, но я рад, что Джака сделал это. В то же время я зол на Джаку. Я не болею за "Арсенал", но будь я фанатом "Арсеналом, я бы воскликнул: "Что ты творишь?" Это абсолютно глупо. Вы контролируете игру, так зачем устраивать стычку и распускать руки? Он начал бодаться с Трентом, что завело толпу, и это был абсолютно идиотский поступок от Джаки".



"Знаете что? Он был великолепен в этом сезоне, действуя чуть выше по полю. Он оказывал огромное влияние на свою команду, но здесь мы увидели старого Джаку".



"Мы не знаем, стало ли это причиной гола, но опытный игрок не может поступать таким образом. Учитывая положение, в котором оказался "Ливерпуль", они могли выбраться из этого только с помощью трибун, и именно это произошло", — сообщил Каррагер Sky Sports.