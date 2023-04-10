Роль Салаха как штатного пенальтиста "Ливерпуля" под угрозой

Роль Мохамеда Салаха как штатного пенальтиста "Ливерпуля" оказалась под вопросом после осечки египетского нападающего в матче против "Арсенала" (2:2).

При счете 1:2 в пользу "Арсенала" во время воскресного матча Премьер-Лиги на "Энфилде" Салах получил возможность исполнить пенальти, но пробил мимо.



Стоит вспомнить, что во время исполнения 11-метрового против "Борнмута" в прошлом месяце Салах тоже не попал в створ, хотя до этого с Мохамедом подобного еще никогда не случалось в "Ливерпуле".



Более того, из тех 29 пенальти, что Салах исполнял за "красных", Мохамед не смог реализовать только пять, однако два последних промаха наводят главного тренера Юргена Клоппа на мысли о переменах.



"Это нечто, о чем мы поговорим с ним, но не здесь", — приводит слова Клоппа Liverpool Echo.



Отметим, что Клопп отвернулся при исполнении Салахом пенальти в ворота голкипера "Арсенала" Аарона Рамсдейла. Услышав шум толпы, Юрген ошибочно принял это за радость и принялся праздновать, пока не узнал, что Мохамед промахнулся.



