Роль Салаха как штатного пенальтиста "Ливерпуля" под угрозой

Мохамед Салах Роль Мохамеда Салаха как штатного пенальтиста "Ливерпуля" оказалась под вопросом после осечки египетского нападающего в матче против "Арсенала" (2:2).

При счете 1:2 в пользу "Арсенала" во время воскресного матча Премьер-Лиги на "Энфилде" Салах получил возможность исполнить пенальти, но пробил мимо.

Стоит вспомнить, что во время исполнения 11-метрового против "Борнмута" в прошлом месяце Салах тоже не попал в створ, хотя до этого с Мохамедом подобного еще никогда не случалось в "Ливерпуле".

Более того, из тех 29 пенальти, что Салах исполнял за "красных", Мохамед не смог реализовать только пять, однако два последних промаха наводят главного тренера Юргена Клоппа на мысли о переменах.

"Это нечто, о чем мы поговорим с ним, но не здесь", — приводит слова Клоппа Liverpool Echo.

Отметим, что Клопп отвернулся при исполнении Салахом пенальти в ворота голкипера "Арсенала" Аарона Рамсдейла. Услышав шум толпы, Юрген ошибочно принял это за радость и принялся праздновать, пока не узнал, что Мохамед промахнулся.


Метки Клопп, Ливерпуль, Салах

Автор mihajlo   

Дата 10.04.2023 08:00

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  1. alexomck 10.04.2023 08:35 # alexomck
    Лэмпарда надо позвать

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  2. felix-the-cat 10.04.2023 08:08 # felix-the-cat
    Всегда бил уебищно пенки

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  3. vals1702 10.04.2023 08:07 # vals1702
    давно пора

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