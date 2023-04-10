Сезон Деле Алли завершен

Сезон 2022/23 оказался завершен для полузащитника "Эвертона" Деле Алли, взятого в аренду "Бешикташем".

Напомним, на этот сезон "Эвертон" отправил 26-летнего Алли за практикой в Турцию, однако там Деле совершенно не заиграл, лишь забив два гола в 13 матчах.



Последний раз Алли выходил на футбольное поле еще в феврале, угодив опалу к главному тренеру "Бешикташа" Шенолу Гюнешу.



Череду неудач Алли увенчала мышечная травма, и сейчас, как сообщает Liverpool Echo, Деле вернулся в расположение "ирисок" на лечение.



Предполагается, что это достаточно серьезная травма, и она оставит Алли вне игры до конца сезона, поэтому в Стамбул Деле уже не вернется. А летом "Эвертон" будет решать, как поступить с экс-полузащитником "Тоттенхэма".