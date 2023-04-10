Джесси Марш отказался от работы в "Лестере"
В последний момент Джесси Марш отказался от работы главным тренером "Лестера".
49-летний Марш считался фаворитом на место уволенного Брендана Роджерса и был близок к договоренности с "Лестером".
Как сообщает The Telegraph, Марш наблюдал за домашним поражением "Лестера" от "Борнмута" в минувшую субботу (0:1), но затем поговорил со своим штабом и в воскресенье утром уведомил "лис" об отказе от дальнейших переговоров.
Клубу с "Кинг-Пауэр" не удалось в полной мере убедить Марша, который был уволен из "Лидса" в феврале и с тех пор также не смог договориться с "Саутгемптоном".
Решение Марша стала сюрпризом для "Лестера", который теперь может вернуться к идее с приглашением временного тренера на остаток сезона.
Среди кандидатов, к которым теперь могут обратиться "лисы", называются Дин Смит, Рафаэль Бенитес и Мартин О'Нил.
10.04.2023 06:00
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