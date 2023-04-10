Артета: "Моменты волшебства Рамсдейла спасли "Арсенал"

Наставник "Арсенала" Микель Артета признал, что голкипер Аарон Рамсдейл спас для его команды ничью против "Ливерпуля" (2:2).

"Ливерпулю" удалось сравнять счет в воскресном матче Премьер-Лиги на "Энфилде" только на 87-й минуте, однако до этого и особенно после Рамсдейл совершил ряд классных сейвов.



Артета считает, что такая игра в исполнении голкипера необходима "канонирам", если те хотят стать чемпионами в этом сезоне.



"Когда пропускаешь в концовке, это всегда так, словно ты потерял два очка. Но "Ливерпуль" имел четыре больших момента и мог забить пенальти".



"В чемпионских гонках тебе также нужен твой голкипер — и нужны моменты волшебства от твоего голкипера. Аарон нам это обеспечил, равно как это делал Алиссон для "Ливерпуля" так много раз".



"Однако мы должны посмотреть на себя в зеркало и признать, что могли лучше использовать те большие моменты, что у нас были".



"Мы хорошо провели первые минуты второго тайма, но затем утратили контроль. Это была игра как на качелях, очень хаотичная. "Ливерпуль" мог забить три или четыре, но правда в том, что мы сами могли забить два или три, так что итоговый результат, возможно, справедлив", — цитирует Артету ESPN.