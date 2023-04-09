Клопп: "Суперважное очко для "Арсенала"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что его команда подарила "суперважное очко" "Арсеналу".

В воскресном матче Премьер-Лиги "Ливерпулю" удалось отыграть дефицит в два гола против "Арсенала", причем в концовке "красные" были явно ближе к победе.



Клопп недоумевает, как "Ливерпуль" не одержал победу, и считает, что ничья 2:2 приближает "канониров" к завоеванию титула.



"Это была слегка типичная игра для нас в этом сезоне, а также для "Арсенала". Это была совершенно открытая игра. Они реализовали свой первый же момент. Прошло не слишком много времени, и они забили второй гол. Наши проблемы и так были большими, но мы сделали их еще больше".



"Но затем мы показали хорошую реакцию. В итоге игра получилась захватывающей. Учитывая имевшиеся у нас момента, я не знаю, как мы не победили".



"Мы набрали очко и показали хорошую реакцию на два пропущенных гола, так что это позитив, но я испытываю двойственные чувства. А для "Арсенала" это суперважное очко, потому что у тебя будут хорошие шансы стать чемпионом, если ты будешь играть такие матчи вничью".



"Ты не можешь быть всегда супер, супер, суперубедителен. "Арсенал" был хорош, но даже они сами согласились бы, что могли или должны были проиграть сегодня. Они этого не сделали, так что очко, наверное, лучше для них, чем для нас", — цитирует Клоппа Sky Sports.