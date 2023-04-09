Артета посетовал, что "Арсенал" не смог "прикончить игру" против "Ливерпуля"

Наставник "Арсенала" Микель Артета посетовал, что его команда не смогла "прикончить игру" в выездном матче против "Ливерпуля".

Дважды огорчив хозяев "Энфилда" в первые полчаса, "Арсенал" еще до перерыва позволил сопернику отыграть один гол и одновременно с этим перестал контролировать игру.



Во втором тайме "Ливерпуль" владел инициативой, сравнял счет и даже имел шансы на победу. Тем не менее, Артета находит счет 2:2 справедливым.



"Полагаю, со стороны это был отличный матч для просмотра. Мы очень хорошо начали".



"Прямо перед перерывом мы пропустили, придав "Ливерпулю" импульс".



"Мы утратили контроль над мячом и начали совершать много потерь. Игра стала открытой. Нам требовалось быть стойкими, нам требовался наш голкипер на последнем рубеже. Думаю, ничья — справедливый результат".



"Трибуны подгоняли свою команду вперед. Их первый гол дал им некоторую надежду. При счете 2:0 игра была в наших руках".



"То был наш шанс прикончить игру. Но мы совершили ошибку. Нам пришлось показал свою стойкость, а также нам потребовалась удача", — цитирует Артету BBC.