Судейский корпус расследует стычку Робертсона с лайнсменом

Энди Робертсон Судейский корпус проведет расследование относительно стычки защитника "Ливерпуля" Энди Робертсона с лайнсменом Константином Хацидакисом в матче Премьер-Лиги против "Арсенала".

Данный инцидент случился после свистка рефери Пола Тирни на перерыв. Возмущенный Робертсон подбежал к Хацидакису и толкнул того, а Константин в ответ сделал движение локтем в сторону головы Энди.

Тирни поспешил предъявить Робертсону желтую карточку, однако на этом инцидент не исчерпан. В своем официальном заявлении судейский корпус сообщает, что даст оценку поступкам лайнсмена и игрока.

Напомним, лишь на текущей неделе нападающий "Фулхэма" Александар Митрович был дисквалифицирован на восемь матчей за то, что толкнул рефери Криса Кавану.

"Робертсону следовало бы больше переживать насчет своей игры в обороне. Просто сосредоточься на игре. Он первым схватил лайнсмена", — сообщил экс-капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин в прямом эфире Sky Sports.


Метки PGMOL, Арсенал, Ливерпуль, Премьер-Лига, рефери, Робертсон

Автор mihajlo   

Дата 09.04.2023 21:00

Количество просмотров Просмотров: 2118

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Последние комментарии:




  1. sisyazavr 09.04.2023 21:44 # sisyazavr
    Ливерпуль надо оштрафовать за поведение. Просто отвратительно играют - грязно

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  2. keremet 09.04.2023 21:30 # keremet
    что это боковой себе позваляет, пожизненный бан ему!

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  3. vals1702 09.04.2023 21:24 # vals1702
    судью лишить лицензии пожизненно

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  4. high-malvern 09.04.2023 21:09 # high-malvern
    Мне только не понятно, почему боковой - грек)

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  5. high-malvern 09.04.2023 21:08 # high-malvern
    Естественная реакция, если на тебя какой-то неадекват налетел)

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  6. true-manc 09.04.2023 21:03 # true-manc
    вуахахахаха вот ета красавчик боковой всё правильно сделал)))

    Бей скузню, спасай АПЛ!!!

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