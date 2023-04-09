Судейский корпус расследует стычку Робертсона с лайнсменом
Судейский корпус проведет расследование относительно стычки защитника "Ливерпуля" Энди Робертсона с лайнсменом Константином Хацидакисом в матче Премьер-Лиги против "Арсенала".
Данный инцидент случился после свистка рефери Пола Тирни на перерыв. Возмущенный Робертсон подбежал к Хацидакису и толкнул того, а Константин в ответ сделал движение локтем в сторону головы Энди.
Тирни поспешил предъявить Робертсону желтую карточку, однако на этом инцидент не исчерпан. В своем официальном заявлении судейский корпус сообщает, что даст оценку поступкам лайнсмена и игрока.
Напомним, лишь на текущей неделе нападающий "Фулхэма" Александар Митрович был дисквалифицирован на восемь матчей за то, что толкнул рефери Криса Кавану.
"Робертсону следовало бы больше переживать насчет своей игры в обороне. Просто сосредоточься на игре. Он первым схватил лайнсмена", — сообщил экс-капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин в прямом эфире Sky Sports.
09.04.2023 21:00
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Последние комментарии:
Ливерпуль надо оштрафовать за поведение. Просто отвратительно играют - грязно
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что это боковой себе позваляет, пожизненный бан ему!
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судью лишить лицензии пожизненно
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Мне только не понятно, почему боковой - грек)
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Естественная реакция, если на тебя какой-то неадекват налетел)
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вуахахахаха вот ета красавчик боковой всё правильно сделал)))
Бей скузню, спасай АПЛ!!!
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