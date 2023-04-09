Судейский корпус расследует стычку Робертсона с лайнсменом

Судейский корпус проведет расследование относительно стычки защитника "Ливерпуля" Энди Робертсона с лайнсменом Константином Хацидакисом в матче Премьер-Лиги против "Арсенала".

Данный инцидент случился после свистка рефери Пола Тирни на перерыв. Возмущенный Робертсон подбежал к Хацидакису и толкнул того, а Константин в ответ сделал движение локтем в сторону головы Энди.



Тирни поспешил предъявить Робертсону желтую карточку, однако на этом инцидент не исчерпан. В своем официальном заявлении судейский корпус сообщает, что даст оценку поступкам лайнсмена и игрока.



Напомним, лишь на текущей неделе нападающий "Фулхэма" Александар Митрович был дисквалифицирован на восемь матчей за то, что толкнул рефери Криса Кавану.



"Робертсону следовало бы больше переживать насчет своей игры в обороне. Просто сосредоточься на игре. Он первым схватил лайнсмена", — сообщил экс-капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин в прямом эфире Sky Sports.



