"Арсенал" едва не проиграл "Ливерпулю", ведя в два гола

Ведя с преимуществом в два гола, "Арсенал" едва не упустил даже ничью в гостях у "Ливерпуля" — 2:2.

По сравнению с безголевым матчем против "Челси" в стартовый состав "красных" вернулись Виргил Ван Дейк, Трент Александер-Арнольд, Энди Робертсон, Коди Гакпо и Мохамед Салах.



В старт "канониров" вернулся оправившийся после болезни Букайо Сака, заменив Леандро Троссарда.



Матч на "Энфилде" начался с гола. Виргил Ван Дейк прервал передачу Мартина Эдегора, однако мяч отскочил к Габриэлю Мартинелли, который ворвался в штрафную и ткнул снаряд в ворота, пока его не накрыли защитники — 0:1.



"Ливерпуль" пошел отыгрываться, но лишь отметился неточным ударом Робертсона с левого края штрафной, а затем пропустил еще раз. Мартинелли навесил с левого фланга к дальней штанге, где Ван Дейк с Робертсоном не помешали Габриэлю Жезусу пробить головой — 0:2.



Игроки домашней команды были разочарованы таким развитием событий, что вылилось в ряд стычек и жестких фолов.



Тем не менее, незадолго до перерыва "красным" удалось вернуться в игру. Диогу Жота сделал пас назад в штрафной, Джордан Хендерсон переправил мяч к дальней штанге, а там Салах опередил Габриэля Магальяэса — 1:2.



Концовка первого тайма осталась за "Ливерпулем", однако "Арсенал" выдержал этот натиск, а имевший хороший момент Хендерсон промахнулся.



Вскоре после начала второго тайма Роб Холдинг заплел ноги Жоте в своей штрафной, однако взявшийся исполнять пенальти Салах не попал в створ.



Несмотря на осечку с 11-метровым, "красные" не опустили руки, а продолжили оказывать давление. "Канониры" оборонялись практически всей командой, но со временем стали все чаще контратаковать.



Отличный момент сравнять счет на 81-й минуте, когда появившийся на замену Дарвин Нуньес вышел один на один, но не смог пробить Аарона Рамсдейла.



В концовке хозяева принялись рисковать, но этот риск себя оправдал, потому что на 87-й минуте Александер-Арнольд обыграл на левом фланге Александра Зинченко и подал к дальней штанге, где головой сыграл Роберто Фирмино — 2:2.



У "Ливерпуля" даже были шансы вырвать победу, но Салах, нанося удар с близкого расстояния по летящему мячу, вновь промахнулся, а со второй попытки Мохамед не смог пробить Рамсдейла. Еще в одном моменте Аарон совершил сейв на линии ворот.



"Арсенал" очень легко забил свои два гола, но в дальнейшем был чересчур робок, предпочтя сосредоточиться на удержании своего преимущества. "Ливерпуль" был довольно настойчив, и эта настойчивость была вознаграждена.



"Ливерпуль" — "Арсенал". Отчет о матче