"Арсенал" едва не проиграл "Ливерпулю", ведя в два гола

Дарвин Нуньес и Аарон Рамсдейл Ведя с преимуществом в два гола, "Арсенал" едва не упустил даже ничью в гостях у "Ливерпуля" — 2:2.

По сравнению с безголевым матчем против "Челси" в стартовый состав "красных" вернулись Виргил Ван Дейк, Трент Александер-Арнольд, Энди Робертсон, Коди Гакпо и Мохамед Салах.

В старт "канониров" вернулся оправившийся после болезни Букайо Сака, заменив Леандро Троссарда.

Матч на "Энфилде" начался с гола. Виргил Ван Дейк прервал передачу Мартина Эдегора, однако мяч отскочил к Габриэлю Мартинелли, который ворвался в штрафную и ткнул снаряд в ворота, пока его не накрыли защитники — 0:1.

"Ливерпуль" пошел отыгрываться, но лишь отметился неточным ударом Робертсона с левого края штрафной, а затем пропустил еще раз. Мартинелли навесил с левого фланга к дальней штанге, где Ван Дейк с Робертсоном не помешали Габриэлю Жезусу пробить головой — 0:2.

Игроки домашней команды были разочарованы таким развитием событий, что вылилось в ряд стычек и жестких фолов.

Тем не менее, незадолго до перерыва "красным" удалось вернуться в игру. Диогу Жота сделал пас назад в штрафной, Джордан Хендерсон переправил мяч к дальней штанге, а там Салах опередил Габриэля Магальяэса — 1:2.

Концовка первого тайма осталась за "Ливерпулем", однако "Арсенал" выдержал этот натиск, а имевший хороший момент Хендерсон промахнулся.

Вскоре после начала второго тайма Роб Холдинг заплел ноги Жоте в своей штрафной, однако взявшийся исполнять пенальти Салах не попал в створ.

Несмотря на осечку с 11-метровым, "красные" не опустили руки, а продолжили оказывать давление. "Канониры" оборонялись практически всей командой, но со временем стали все чаще контратаковать.

Отличный момент сравнять счет на 81-й минуте, когда появившийся на замену Дарвин Нуньес вышел один на один, но не смог пробить Аарона Рамсдейла.

В концовке хозяева принялись рисковать, но этот риск себя оправдал, потому что на 87-й минуте Александер-Арнольд обыграл на левом фланге Александра Зинченко и подал к дальней штанге, где головой сыграл Роберто Фирмино — 2:2.

У "Ливерпуля" даже были шансы вырвать победу, но Салах, нанося удар с близкого расстояния по летящему мячу, вновь промахнулся, а со второй попытки Мохамед не смог пробить Рамсдейла. Еще в одном моменте Аарон совершил сейв на линии ворот.

"Арсенал" очень легко забил свои два гола, но в дальнейшем был чересчур робок, предпочтя сосредоточиться на удержании своего преимущества. "Ливерпуль" был довольно настойчив, и эта настойчивость была вознаграждена.

"Ливерпуль" — "Арсенал". Отчет о матче


Метки Арсенал, Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 09.04.2023 20:35

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Последние комментарии:




  1. ian 09.04.2023 21:01 # ian
    Нет Зинченко - нет проблем.
    Путину надо было и МС развалить вместе с Челси

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  2. gameboy 09.04.2023 21:00 # gameboy
    Придется ебать Сити на Эмптихад, что поделать, чемпионы не ищут лёгких путей!

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  3. pamparampam 09.04.2023 20:59 # pamparampam
    Норм гг запрыгали когда голубой хуй рядом увидели лолбл!

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  4. gameboy 09.04.2023 20:56 # gameboy
    И ведь не поделаешь Ливерпулю вылета из АПЛ, нормальные ребята временами, в ЛЧ Англию тащили, но что это было в первом тайме, просто никакого футбола а какой-то Сток Сити, чисто животные инстинкты без намека на игру в футбол.

    Клопп аут это очевидно, либо менять весь состав под очкастого, уцелеть может только ВВД/Алиса/Жота

    Но больше конечно верится что попрут этого идиота, который выжимает из команды весь сок за пару сезонов и потом зона вылета(привет БД)

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  5. tvinkovod 09.04.2023 20:55 # tvinkovod
    ланданские пусси начинают сливать чемпик

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  6. pepguardiola 09.04.2023 20:54 # pepguardiola
    Мы идем за вами Драконы))))))

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  7. lovrentiy 09.04.2023 20:54 # lovrentiy
    Собственно, гунеры сохранили очко, которое може пригодиться для чашки

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  8. tot35 09.04.2023 20:52 # tot35
    Арсенал первый!

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  9. thegodfather 09.04.2023 20:51 # thegodfather
    xG мертвого ливерпуля 4.32

    да, арсенал определенно похож на чемпионскую команду, так играют чемпионы, не иначе.

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  10. zaeba1l 09.04.2023 20:51 # zaeba1l
    Арсенал идет к чемпионству. Чего я им горячо желаю.
    Артета был помощником Гвардиолы в сосити..
    Есть такое подозрение, что именно ему сосити обязано своими чемпионствами.
    Если Гвардиола не вынесет урок из этого вечера, то быть ему битым.

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  11. alexomck 09.04.2023 20:50 # alexomck
    Зинченко засланным оказался - гнилой игрок и человек

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  12. skychnie-oboi 09.04.2023 20:48 # skychnie-oboi
    Юра гандон...Салаха надо было сразу менять...
    Защита дно ебанное...Эти скидки на Алисона под очередную ошибку и обрезку так уже подзаебаллиии.Понравилось что не сдались и ебашили до последней секунды перед своими зрителями.

    Конате в концовке - надо было коленом бить...а он не сложился нормально.

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  13. sheef 09.04.2023 20:47 # sheef
    Смешно читать местных что игра была в одни ворота и тд, , счёт был в моменте 2:0, все было по делу закрыться, не хватило 5 мин и своевременной замены зины это явно упущение, а так что мс что мю что ню были задроблены здесь, поэтому сыграл тут помоему будущий чемп

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  14. mixmaster 09.04.2023 20:46 # mixmaster
    Зина больше очков заработал в этом сезоне, чем привез сегодня -2, не страшно

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  15. narcot 09.04.2023 20:46 # narcot
    3.96 - 1.41

    Это жесть

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  16. kojan 09.04.2023 20:46 # kojan
    Арсенал позволил ливеру отскочить...

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  17. takernotagiver 09.04.2023 20:45 # takernotagiver
    Логику Артеты не понять конечно. Выпустить Кивиора, когда привозил и так достаточно на поле в лице Зины и Холдинга.

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  18. thegodfather 09.04.2023 20:44 # thegodfather
    а теперь просто представьте...шансов мало но вы просто представьте

    ЭТОТ МЕГО СВЕРХ ГАЛАКТИЧЕСКИЙ АРСЕНОЛЬ так или иначе сливает чемп Сити

    А ЭТО ГОВНКРИЗИСНЫЙ ПОСОСНЫЙ ЧУПАЧУПСИ каким-то чудом, но выигрывает ЛЧ


    уехехехехехехеххехехе как я буду ОРААААААААААААААААААААААААААААТЬ

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  19. easports 09.04.2023 20:44 # easports
    Сами отдали матч. Не понял я этого второго тайма когда тупо сели защищать счет. Почему Эдегор не продвигал мяч вперед? Почему Сака играл ПЗ и не забегал?
    Ладно защищаем счет, но видно же что Зина проваливается, убери его и выпусти Тирни, закрыл бы он свой правый фланг.

    И все таки это Энфилд, тут Сити соснул, что уж говорить, впереди какой никакой у них Салах, Жота которые даже в таком состоянии могут реализовать полумомент.

    В общем nизда ребят, ниче не остается как восстановиться и не просесть психологический. Сити играет с Баварией, может устанут или че))
    Но график у нас конечно е6ейший дальше.

    Просто храни.

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  20. jamievardy 09.04.2023 20:44 # jamievardy
    Нуньез как же ты саибал, просто забей

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