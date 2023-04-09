"Арсенал" едва не проиграл "Ливерпулю", ведя в два гола
Ведя с преимуществом в два гола, "Арсенал" едва не упустил даже ничью в гостях у "Ливерпуля" — 2:2.
По сравнению с безголевым матчем против "Челси" в стартовый состав "красных" вернулись Виргил Ван Дейк, Трент Александер-Арнольд, Энди Робертсон, Коди Гакпо и Мохамед Салах.
В старт "канониров" вернулся оправившийся после болезни Букайо Сака, заменив Леандро Троссарда.
Матч на "Энфилде" начался с гола. Виргил Ван Дейк прервал передачу Мартина Эдегора, однако мяч отскочил к Габриэлю Мартинелли, который ворвался в штрафную и ткнул снаряд в ворота, пока его не накрыли защитники — 0:1.
"Ливерпуль" пошел отыгрываться, но лишь отметился неточным ударом Робертсона с левого края штрафной, а затем пропустил еще раз. Мартинелли навесил с левого фланга к дальней штанге, где Ван Дейк с Робертсоном не помешали Габриэлю Жезусу пробить головой — 0:2.
Игроки домашней команды были разочарованы таким развитием событий, что вылилось в ряд стычек и жестких фолов.
Тем не менее, незадолго до перерыва "красным" удалось вернуться в игру. Диогу Жота сделал пас назад в штрафной, Джордан Хендерсон переправил мяч к дальней штанге, а там Салах опередил Габриэля Магальяэса — 1:2.
Концовка первого тайма осталась за "Ливерпулем", однако "Арсенал" выдержал этот натиск, а имевший хороший момент Хендерсон промахнулся.
Вскоре после начала второго тайма Роб Холдинг заплел ноги Жоте в своей штрафной, однако взявшийся исполнять пенальти Салах не попал в створ.
Несмотря на осечку с 11-метровым, "красные" не опустили руки, а продолжили оказывать давление. "Канониры" оборонялись практически всей командой, но со временем стали все чаще контратаковать.
Отличный момент сравнять счет на 81-й минуте, когда появившийся на замену Дарвин Нуньес вышел один на один, но не смог пробить Аарона Рамсдейла.
В концовке хозяева принялись рисковать, но этот риск себя оправдал, потому что на 87-й минуте Александер-Арнольд обыграл на левом фланге Александра Зинченко и подал к дальней штанге, где головой сыграл Роберто Фирмино — 2:2.
У "Ливерпуля" даже были шансы вырвать победу, но Салах, нанося удар с близкого расстояния по летящему мячу, вновь промахнулся, а со второй попытки Мохамед не смог пробить Рамсдейла. Еще в одном моменте Аарон совершил сейв на линии ворот.
"Арсенал" очень легко забил свои два гола, но в дальнейшем был чересчур робок, предпочтя сосредоточиться на удержании своего преимущества. "Ливерпуль" был довольно настойчив, и эта настойчивость была вознаграждена.
"Ливерпуль" — "Арсенал". Отчет о матче
09.04.2023 20:35
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Последние комментарии:
Нет Зинченко - нет проблем.
Путину надо было и МС развалить вместе с Челси
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Придется ебать Сити на Эмптихад, что поделать, чемпионы не ищут лёгких путей!
(ответить)
Норм гг запрыгали когда голубой хуй рядом увидели лолбл!
(ответить)
И ведь не поделаешь Ливерпулю вылета из АПЛ, нормальные ребята временами, в ЛЧ Англию тащили, но что это было в первом тайме, просто никакого футбола а какой-то Сток Сити, чисто животные инстинкты без намека на игру в футбол.
Клопп аут это очевидно, либо менять весь состав под очкастого, уцелеть может только ВВД/Алиса/Жота
Но больше конечно верится что попрут этого идиота, который выжимает из команды весь сок за пару сезонов и потом зона вылета(привет БД)
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ланданские пусси начинают сливать чемпик
(ответить)
Мы идем за вами Драконы))))))
(ответить)
Собственно, гунеры сохранили очко, которое може пригодиться для чашки
(ответить)
Арсенал первый!
(ответить)
xG мертвого ливерпуля 4.32
да, арсенал определенно похож на чемпионскую команду, так играют чемпионы, не иначе.
(ответить)
Арсенал идет к чемпионству. Чего я им горячо желаю.
Артета был помощником Гвардиолы в сосити..
Есть такое подозрение, что именно ему сосити обязано своими чемпионствами.
Если Гвардиола не вынесет урок из этого вечера, то быть ему битым.
(ответить)
Зинченко засланным оказался - гнилой игрок и человек
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Юра гандон...Салаха надо было сразу менять...
Защита дно ебанное...Эти скидки на Алисона под очередную ошибку и обрезку так уже подзаебаллиии.Понравилось что не сдались и ебашили до последней секунды перед своими зрителями.
Конате в концовке - надо было коленом бить...а он не сложился нормально.
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Смешно читать местных что игра была в одни ворота и тд, , счёт был в моменте 2:0, все было по делу закрыться, не хватило 5 мин и своевременной замены зины это явно упущение, а так что мс что мю что ню были задроблены здесь, поэтому сыграл тут помоему будущий чемп
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Зина больше очков заработал в этом сезоне, чем привез сегодня -2, не страшно
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3.96 - 1.41
Это жесть
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Арсенал позволил ливеру отскочить...
(ответить)
Логику Артеты не понять конечно. Выпустить Кивиора, когда привозил и так достаточно на поле в лице Зины и Холдинга.
(ответить)
а теперь просто представьте...шансов мало но вы просто представьте
ЭТОТ МЕГО СВЕРХ ГАЛАКТИЧЕСКИЙ АРСЕНОЛЬ так или иначе сливает чемп Сити
А ЭТО ГОВНКРИЗИСНЫЙ ПОСОСНЫЙ ЧУПАЧУПСИ каким-то чудом, но выигрывает ЛЧ
уехехехехехехеххехехе как я буду ОРААААААААААААААААААААААААААААТЬ
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Сами отдали матч. Не понял я этого второго тайма когда тупо сели защищать счет. Почему Эдегор не продвигал мяч вперед? Почему Сака играл ПЗ и не забегал?
Ладно защищаем счет, но видно же что Зина проваливается, убери его и выпусти Тирни, закрыл бы он свой правый фланг.
И все таки это Энфилд, тут Сити соснул, что уж говорить, впереди какой никакой у них Салах, Жота которые даже в таком состоянии могут реализовать полумомент.
В общем nизда ребят, ниче не остается как восстановиться и не просесть психологический. Сити играет с Баварией, может устанут или че))
Но график у нас конечно е6ейший дальше.
Просто храни.
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Нуньез как же ты саибал, просто забей
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