"Юнайтед" указал Ван-Биссаке на дверь

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг сообщил защитнику Аарону Ван-Биссаке, что тот волен покинуть клуб в январе.

25-летний Ван-Биссака едва не покинул "Юнайтед" еще в январе, однако из-за обилия кадровых проблем Тен Хаг предпочел оставить Аарона.



По этой же причине — из-за кадровых проблем — Ван-Биссака стал гораздо чаще выходить на поле, к настоящему моменту сыграв 23 матча в этом сезоне. Даже показалось, что у Диогу Далота появился серьезный конкурент на правом фланге обороны.



Однако Football Insider утверждает, что Тен Хаг по-прежнему рассматривает Далота в качестве своего основного правого защитника, а от услуг Ван-Биссаки готов отказаться.



"Юнайтед" решил заранее сказать Ван-Биссаке об этом, при этом сами "дьяволы" уже работают над приглашением Джереми Фримпонга из "Байера" за 40 миллионов фунтов на место Аарона.