"Юнайтед" указал Ван-Биссаке на дверь

Аарон Ван-Биссака Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг сообщил защитнику Аарону Ван-Биссаке, что тот волен покинуть клуб в январе.

25-летний Ван-Биссака едва не покинул "Юнайтед" еще в январе, однако из-за обилия кадровых проблем Тен Хаг предпочел оставить Аарона.

По этой же причине — из-за кадровых проблем — Ван-Биссака стал гораздо чаще выходить на поле, к настоящему моменту сыграв 23 матча в этом сезоне. Даже показалось, что у Диогу Далота появился серьезный конкурент на правом фланге обороны.

Однако Football Insider утверждает, что Тен Хаг по-прежнему рассматривает Далота в качестве своего основного правого защитника, а от услуг Ван-Биссаки готов отказаться.

"Юнайтед" решил заранее сказать Ван-Биссаке об этом, при этом сами "дьяволы" уже работают над приглашением Джереми Фримпонга из "Байера" за 40 миллионов фунтов на место Аарона.


Метки Ван-Биссака, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 09.04.2023 20:00

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  1. akado 09.04.2023 20:32 # akado
    Тут что-то личное с тренером, играет-то неплохо малец.

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  2. ganinilyha 09.04.2023 20:17 # ganinilyha
    Лучший правый защитник пригорода манчестера

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  3. johnny90 09.04.2023 20:04 # johnny90
    До января еще попылит за Дьволов

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