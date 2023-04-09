"Олд Траффорд" не войдет в заявку на проведение Евро-2028
Стадион "Олд Траффорд", принадлежащий "Манчестер Юнайтед", не войдет в совместную заявку Великобритании и Ирландии на проведение Евро-2028.
Как известно, "Олд Траффорд" является самым просторным стадионом в Премьер-Лиге и вмещает 74,300 зрителей.
Однако плачевное техническое состояние "Олд Траффорд" привело к тому, что стадион "красных дьяволов" не вошел в список из 10 британских арен для проведения первенства Европы. Соответствующий список будет представлен в ближайшие дни, сообщает The Times.
В числе этих 10 стадионов будет шесть английских, включая "Уэмбли", а также арена соседей "Юнайтед" из "Манчестер Сити", которые в ближайшие годы планируют расширить "Этихад" за пределы 60,000 мест.
Добавим, "Юнайтед" тоже собирается реконструировать или даже полностью перестроить "Олд Траффорд", однако у этого процесса неопределенные сроки, и это во многом зависит от процесса продажи клуба.
09.04.2023 19:00
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вонючий стадион с мочой и крысами, понятное дело
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