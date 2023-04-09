Ширер считает, что Холанд может забить 60 голов в этом сезоне

Легенда английского сезона Алан Ширер считает, что нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд может забить 60 голов в этом сезоне.

Накануне Холанд своим дублем помог "Сити" разгромить "Саутгемптон" со счетом 1:4, достигнув рубежа в 30 голов в этом сезоне Премьер-Лиги. А с учетом всех соревнований Эрлинг отличился уже 44 раза во всех соревнованиях.



По мнению Ширера, Холанду по силам забить еще 14 голов в этом сезоне и побить их с Энди Коулом рекорд.



"Если бы вы создавали центрального нападающего с нуля, у вас бы получился Эрлинг".



"Как я и писал в мае прошлого года, он является голевой машиной. Он быстр и напорист, он физически силен и хорош в воздухе. Он может забивать обеими ногами и великолепно выбирает позицию".



"Если чересчур придираться, то можно сказать, что в редких случаях мяч отскакивает от него при участии в розыгрыше, но в остальном я не вижу у него слабых мест".



"В этом сезоне "Сити" сыграет еще минимум 12 матчей, к которым могут добавиться до четырех. Если он сохранит форму, то побьет на с Энди Коулом рекорд из 34 голов за один сезон Премьер-Лиги (он всего в четырех голах позади). Если учитывать все соревнования, он забил 44 гола в 38 матчах, и он точно преодолеет рубеж в 50 голов".



"Но, возможно, мы все равно его недооцениваем. Кто знает, он может достичь рубежа в 60 голов и встать в один ряд с Дикси Дином. Это устрашает", — пишет Ширер в своей колонке в The Athletic.