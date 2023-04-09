Грановская покинула "Челси" с компенсацией в 36 млн. фунтов
Экс-директор "Челси" Марина Грановская покинула лондонский клуб с компенсацией в 36 миллионов фунтов.
Купив в мае прошлого года "Челси" у Романа Абрамовича, Тодд Бели поспешил избавиться от Грановской, доверенного лица бывшего владельца, и Брюса Бака, президента клуба.
Как сообщает Daily Mirror, суммарная компенсация ушедшим директорам составила 49.75 млн. фунтов, и львиная доля из этой суммы — 36 млн. фунтов — досталась именно Грановской.
Выплату столь внушительной компенсации Марине "Челси" объясняет "услугами, связанными с продажей клуба".
Также финансовый отчет "Челси" за сезон 2021/22 отражает убыток в 235 млн. фунтов, что делает "синих" первым клубом, чей суммарный убыток в эру Премьер-Лиги превысил 1 млрд. фунтов.
09.04.2023 17:00
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Имеют какульси со всех сторон
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Я люблю тебя Марина, всё сильней день ото дня...
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