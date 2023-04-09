Грановская покинула "Челси" с компенсацией в 36 млн. фунтов

Марина Грановская Экс-директор "Челси" Марина Грановская покинула лондонский клуб с компенсацией в 36 миллионов фунтов.

Купив в мае прошлого года "Челси" у Романа Абрамовича, Тодд Бели поспешил избавиться от Грановской, доверенного лица бывшего владельца, и Брюса Бака, президента клуба.

Как сообщает Daily Mirror, суммарная компенсация ушедшим директорам составила 49.75 млн. фунтов, и львиная доля из этой суммы — 36 млн. фунтов — досталась именно Грановской.

Выплату столь внушительной компенсации Марине "Челси" объясняет "услугами, связанными с продажей клуба".

Также финансовый отчет "Челси" за сезон 2021/22 отражает убыток в 235 млн. фунтов, что делает "синих" первым клубом, чей суммарный убыток в эру Премьер-Лиги превысил 1 млрд. фунтов.


Метки Грановская, финансы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 09.04.2023 17:00

Количество просмотров Просмотров: 812

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. bangladesh 09.04.2023 17:11 # bangladesh
    Имеют какульси со всех сторон

    (ответить)

  2. chelsea-69 09.04.2023 17:01 # chelsea-69
    Я люблю тебя Марина, всё сильней день ото дня...

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: