Грановская покинула "Челси" с компенсацией в 36 млн. фунтов

Экс-директор "Челси" Марина Грановская покинула лондонский клуб с компенсацией в 36 миллионов фунтов.

Купив в мае прошлого года "Челси" у Романа Абрамовича, Тодд Бели поспешил избавиться от Грановской, доверенного лица бывшего владельца, и Брюса Бака, президента клуба.



Как сообщает Daily Mirror, суммарная компенсация ушедшим директорам составила 49.75 млн. фунтов, и львиная доля из этой суммы — 36 млн. фунтов — досталась именно Грановской.



Выплату столь внушительной компенсации Марине "Челси" объясняет "услугами, связанными с продажей клуба".



Также финансовый отчет "Челси" за сезон 2021/22 отражает убыток в 235 млн. фунтов, что делает "синих" первым клубом, чей суммарный убыток в эру Премьер-Лиги превысил 1 млрд. фунтов.