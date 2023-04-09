"Челси" назначил Лэмпарда после совета комика
Владелец "Челси" Тодд Бели консультировался с комиком Джеймсом Корденом по поводу назначения Фрэнка Лэмпарда.
Ранее на текущей неделе "Челси" объявил о назначении Лэмпарда на должность временного тренера. Накануне Фрэнк дебютировал в этой роли, потерпев поражение 1:0 в гостях у "Вулверхэмптона".
Как сообщает The Sun, на это решение Бели надоумил необычный советчик. Речь идет о комике, актере и телеведущем Джеймсе Кордене, который является приятелем Джейми Рэднаппа, кузена Фрэнка, благодаря шоу A League of Their Own.
Помимо "Челси", Бели также имеет интересы в развлекательной индустрии, и именно так он сблизился с Корденом, который известен как фанат "Вест Хэма".
09.04.2023 16:00
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https://youtu.be/gItjJyB5DRk
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шутка дня
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Кто за Челси болеет, тот в цирке не смеется.
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а разве кто-то сомневается что челси это цирк
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типикал пенс, по сути мог бы икспертов с фапла спросить
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Комик пошутил же
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Зеленский им и Мудрика впарил - лучший друг Челси
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