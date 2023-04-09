"Челси" назначил Лэмпарда после совета комика

Джеймс Корден Владелец "Челси" Тодд Бели консультировался с комиком Джеймсом Корденом по поводу назначения Фрэнка Лэмпарда.

Ранее на текущей неделе "Челси" объявил о назначении Лэмпарда на должность временного тренера. Накануне Фрэнк дебютировал в этой роли, потерпев поражение 1:0 в гостях у "Вулверхэмптона".

Как сообщает The Sun, на это решение Бели надоумил необычный советчик. Речь идет о комике, актере и телеведущем Джеймсе Кордене, который является приятелем Джейми Рэднаппа, кузена Фрэнка, благодаря шоу A League of Their Own.

Помимо "Челси", Бели также имеет интересы в развлекательной индустрии, и именно так он сблизился с Корденом, который известен как фанат "Вест Хэма".


Метки Бели, Корден, Лэмпард, тренеры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 09.04.2023 16:00

Количество просмотров Просмотров: 1388

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Последние комментарии:




  1. shakur 09.04.2023 17:01 # shakur
    Вспомнилось
    https://youtu.be/gItjJyB5DRk

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  2. true-manc 09.04.2023 16:45 # true-manc
    шутка дня

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  3. largo-winch 09.04.2023 16:44 # largo-winch
    Кто за Челси болеет, тот в цирке не смеется.

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  4. superperez101 09.04.2023 16:41 # superperez101
    а разве кто-то сомневается что челси это цирк

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  5. tursa 09.04.2023 16:28 # tursa
    типикал пенс, по сути мог бы икспертов с фапла спросить

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  6. sayk2 09.04.2023 16:20 # sayk2
    Комик пошутил же

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  7. alexomck 09.04.2023 16:15 # alexomck
    Зеленский им и Мудрика впарил - лучший друг Челси

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