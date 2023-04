"Челси" назначил Лэмпарда после совета комика

Владелец "Челси" Тодд Бели консультировался с комиком Джеймсом Корденом по поводу назначения Фрэнка Лэмпарда.

Ранее на текущей неделе "Челси" объявил о назначении Лэмпарда на должность временного тренера. Накануне Фрэнк дебютировал в этой роли, потерпев поражение 1:0 в гостях у "Вулверхэмптона".



Как сообщает The Sun, на это решение Бели надоумил необычный советчик. Речь идет о комике, актере и телеведущем Джеймсе Кордене, который является приятелем Джейми Рэднаппа, кузена Фрэнка, благодаря шоу A League of Their Own.



Помимо "Челси", Бели также имеет интересы в развлекательной индустрии, и именно так он сблизился с Корденом, который известен как фанат "Вест Хэма".