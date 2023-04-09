Клопп извинился перед фанатами "Ливерпуля"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп извинился перед фанатами своего клуба за неудачный сезон.

В прошлом сезоне "Ливерпуль" вплотную подошел к завоеванию всех четырех трофеев, тогда как сейчас уже не имеет шансов на награды и находится в 29 очках позади лидирующего в Премьер-Лиге "Арсенала", с которым играет в воскресенье.



В преддверии воскресного матча на "Энфилде" Клопп взял на себя ответственность за результаты, а также принес извинения.



"Я извиняюсь перед нашими людьми за то, что они не получили сезон, как надеялись. Но в долгосрочной перспективе они забудут об этом".



"Меня ничуть не волнует, чего мы добились в прошлом году или в годы ранее. Я на 100 процентов ответственен за эту ерунду, и это не круто", — сообщил Клопп Sky Sports.