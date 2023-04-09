Судейский корпус извинился перед "Брайтоном" за неназначенный пенальти

Судейский корпус поспешил принести извинения "Брайтону" за неназначенный пенальти в матче Премьер-Лиги против "Брайтона".

Накануне "Брайтон" потерпел поражение 2:1 в гостях у "Тоттенхэма", хотя превзошел своего соперника по игре. "Чайкам" крайне не повезло с судейством, потому что два их гола спорным образом отменили, а также им не присудили явный пенальти.



Как сообщает Sky Sports, глава судейского корпуса Ховард Уэбб лично извинился перед "Брайтоном" — но только за эпизод с неназначенным пенальти, когда Пьер-Эмиль Хейбьерг сбил в штрафной Каору Митому.



Отметим, в это эпизоде рефери Стюарт Аттуэлл сразу показал, что можно продолжать игру, а система VAR даже не стала вмешиваться.



В этом же матче Аттуэлл предъявил по красной карточке наставникам обеих команд, Кристиану Стеллини и Роберто Де Дзерби, которые начали выяснять отношения еще до стартового свистка.