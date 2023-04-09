"Юнайтед" хочет купить Кайседо и Макаллистера

"Манчестер Юнайтед" хочет приобрести полузащитников "Брайтона" Мойсеса Кайседо и Алексиса Макаллистера.

Совпавшие травма Кристиана Эриксена и дисквалификация Каземиро показали, что "Юнайтед" не хватает глубины состава в центре поля — главному тренеру "красных дьяволов" Эрику Тен Хагу даже пришлось попробовать Бруну Фернандеша в качестве опорника.



"Юнайтед" пытался решить эту проблему еще прошлым летом, но так и не смог убедить Френки Де Йонга покинуть "Барселону". Ожидается, что в конце этого сезона "дьяволы" предпримут еще одну попытку.



Помимо Де Йонга, в шорт-листе "Юнайтед" значатся Кайседо, который в январе хотел перейти в "Арсенал", и победитель Чемпионата Мира в Катаре со сборной Аргентины Макаллистер.



Также "дьяволы" проявляют интерес к капитану "Вест Хэма" Деклану Райсу, однако главным претендентом на того является "Арсенал", сообщает The Telegraph.