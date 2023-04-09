"Юнайтед" хочет купить Кайседо и Макаллистера

Мойсес Кайседо и Алексис Макаллистер "Манчестер Юнайтед" хочет приобрести полузащитников "Брайтона" Мойсеса Кайседо и Алексиса Макаллистера.

Совпавшие травма Кристиана Эриксена и дисквалификация Каземиро показали, что "Юнайтед" не хватает глубины состава в центре поля — главному тренеру "красных дьяволов" Эрику Тен Хагу даже пришлось попробовать Бруну Фернандеша в качестве опорника.

"Юнайтед" пытался решить эту проблему еще прошлым летом, но так и не смог убедить Френки Де Йонга покинуть "Барселону". Ожидается, что в конце этого сезона "дьяволы" предпримут еще одну попытку.

Помимо Де Йонга, в шорт-листе "Юнайтед" значатся Кайседо, который в январе хотел перейти в "Арсенал", и победитель Чемпионата Мира в Катаре со сборной Аргентины Макаллистер.

Также "дьяволы" проявляют интерес к капитану "Вест Хэма" Деклану Райсу, однако главным претендентом на того является "Арсенал", сообщает The Telegraph.


Метки Брайтон, Кайседо, Макаллистер, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 09.04.2023 13:00

Количество просмотров Просмотров: 516



Поиск: