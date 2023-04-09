Мэддисон удалился из твиттера после грубой ошибки

Полузащитник "Лестера" Джеймс Мэддисон удалил свой аккаунт в социальной сети после результативной ошибки против "Борнмута".

Именно неаккуратный пас Мэддисона назад, перехваченный Филипом Биллингом, предрешил судьбу субботнего матча Премьер-Лиги на "Кинг Пауэр" — 0:1.



После поражения, оставившего "Лестер" на предпоследнем месте в турнирной таблице, Джеймс был чрезвычайно расстроен и даже удалил свой аккаунт в твиттере, чтобы не видеть поток негатива в свой адрес.



"С этим очень тяжело смириться. В данный момент я очень подавлен. Мы знали, что это большой матч, но мы ничего не получили от него".



"Мы упорно старались. Я совершил неряшливую ошибку. Я очень подавлен. Я всегда жажду помогать команде. Я пытался исправиться, но не смог. Сегодня этому не суждено было случиться. Это больно", — цитирует Мэддисона Daily Mirror.