Артета объяснил, почему Джака стал забивать
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета объяснил внезапно проснувшийся бомбардирский талант своего полузащитника Гранита Джаки.
В этом сезоне Джака забил семь голов за "Арсенал", включая пять в Премьер-Лиге, и это лучший показатель для Гранита с момента его перехода к "канонирам" в 2016 году.
В своих пяти последних матчах за клуб и сборную 30-летний швейцарец и вовсе отличился четырежды и отдал одну результативную передачу, и Артета знает, что изменилось.
"У него просто стало получаться".
"Дело в мышлении. Нужно чувствовать, что ты способен на это. Нужно понимать, где располагаться в правильные моменты, тренируясь каждый день".
"Он стремится совершенствоваться и поддерживать команду в зонах, где, как мы чувствовали, команде нужно сделать шаг вперед в своей игре", — цитирует Артету Evening Standard.
09.04.2023 11:00
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