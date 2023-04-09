"Ньюкасл" и "Вест Хэм" — главные претенденты на Заху

"Ньюкасл" и "Вест Хэм" является главными претендентами на вингера "Кристал Пэлас" Уилфрид Заху.

Как бы ни завершился этот сезон для "Пэлас", Заха оставаться на "Селхерст Парк" не собирается. Уилфрид это подтвердил, отклонив несколько предложений о продлении своего истекающего в конце июня контракта.



Занимающий место в топ-4 Премьер-Лиги "Ньюкасл" имеет давний интерес к Захе и, вероятно, сможет предложить Уилфриду возможность выступить в еврокубках в следующем сезоне — если не в Лиге Чемпионов, то хотя бы в Лиге Европы.



Жаждет заполучить 30-летнего игрока сборной Кот-д'Ивуара и ведущий борьбу за выживание в Премьер-Лиге "Вест Хэм", которому отчаянно не хватает голов от передней линии.



И хотя "Вест Хэм" не может предложить Захе еврокубки, козырь "молотобойцев" в том, что Уилфриду не пришлось бы уезжать из Лондона, отмечает Daily Star.