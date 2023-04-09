Мерсон предсказывает "Челси" "крикетный счет" против "Реала"

Легенда "Арсенала" Пол Мерсон предсказал "Челси" "крикетный счет" в противостоянии с "Реалом" в Лиге Чемпионов, если "синие" не сделают выводы из поражения 1:0 от "Вулверхэмптона".

В субботу "Челси" был бит в гостях у аутсайдера Премьер-Лиги, нанеся лишь один удар в створ. Мерсон чувствует, что с таким футболом у команды Фрэнка Лэмпарда не будет никаких шансов преодолеть 1/4 финала Лиги Чемпионов.



"Они не были напористыми. Они никогда не вскрывали игру быстрой перепасовкой. Это было очень медленно. Где-то 15 минут второго тайма они быстро разыгрывали мяч и проходили через игроков "Вулверхэмптона", но не создавали никаких моментов..."



"Я могу объяснить такую нерешительность в их игре лишь ожиданиями насчет среды. Мне в голову не приходит ничего другого. Но если в среду вечером они сыграют таким же образом, ответный матч потеряет смысл. Счет может быть крикетным", — сообщил Мерсон в эфире Sky Sports.