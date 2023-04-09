Мерсон предсказывает "Челси" "крикетный счет" против "Реала"

Пол Мерсон Легенда "Арсенала" Пол Мерсон предсказал "Челси" "крикетный счет" в противостоянии с "Реалом" в Лиге Чемпионов, если "синие" не сделают выводы из поражения 1:0 от "Вулверхэмптона".

В субботу "Челси" был бит в гостях у аутсайдера Премьер-Лиги, нанеся лишь один удар в створ. Мерсон чувствует, что с таким футболом у команды Фрэнка Лэмпарда не будет никаких шансов преодолеть 1/4 финала Лиги Чемпионов.

"Они не были напористыми. Они никогда не вскрывали игру быстрой перепасовкой. Это было очень медленно. Где-то 15 минут второго тайма они быстро разыгрывали мяч и проходили через игроков "Вулверхэмптона", но не создавали никаких моментов..."

"Я могу объяснить такую нерешительность в их игре лишь ожиданиями насчет среды. Мне в голову не приходит ничего другого. Но если в среду вечером они сыграют таким же образом, ответный матч потеряет смысл. Счет может быть крикетным", — сообщил Мерсон в эфире Sky Sports.




Метки Вулверхэмптон, Лига Чемпионов, Мерсон, Премьер-Лига, Реал, Челси

Автор mihajlo   

Дата 09.04.2023 09:00

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  1. akado 09.04.2023 10:20 # akado
    Реал там тоже не блещет на самом деле, Вильярреалу дома слили. Конечно, если у Бензина попрёт, то всё может быть.

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