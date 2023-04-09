Скоулз уверен, что Кейн не уйдет из "Тоттенхэма"
Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз считает, что нападающий Харри Кейн не покинет "Тоттенхэм" грядущим летом.
Кейн считается одной из ведущих трансферных целей "Юнайтед" на грядущее лето. После окончания этого сезона у Харри останется всего 12 месяцев по контракту с "Тоттенхэмом".
Однако Скоулз не верит, что Кейн захочет менять клуб, и вообще находит трансфер Харри рискованным для "красных дьяволов".
"Думаю, голы — это проблема. "Юнайтед" так сильно уступает лидирующим в таблице "Сити" и "Арсеналу" в плане голов".
"Думаю, Харри очень счастлив там, где находится. Если ему и было суждено уйти, это случилось бы два года назад с "Манчестер Сити".
"Он был бы великолепен, он гарантировал бы 25 голов за сезон, но переходить в 30 лет очень сложно для него".
"Это риск и для "Юнайтед". Если положить все яйца в одну корзину, сосредоточившись на Харри Кейне, то вы увязнете в переговорах с Даниэлем Леви и можете остаться ни с чем".
"Было бы великолепно договориться о его покупке быстро, но я просто думаю, что он очень счастлив в "Тоттенхэме" тем, что он делает", — цитирует Скоулза Daily Mail.
09.04.2023 08:00
Просмотров: 180
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: