МЮ оценивает Мактоминея в 50 млн. фунтов

Скотт Мактоминей "Манчестер Юнайтед" потребует 50 миллионов фунтов от клубов, заинтересованных в полузащитнике Скотте Мактоминее.

В этом сезоне Мактоминей не имеет твердого места в стартовом составе "Юнайтед", обычно проигрывая конкуренцию Каземиро и Кристиану Эриксену.

Однако Мактоминею все равно удается демонстрировать свой класс. Скотт оформил по дублю в двух последних матчах за сборную Шотландии, а также открыл счет в поединке "Юнайтед" против "Эвертона" накануне (2:0).

Из-за дефицита игровых минут Мактоминея связывают с уходом из "Юнайтед" грядущим летом. Главным претендентом на Скотта считается "Ньюкасл", который сейчас опережает "красных дьяволов" в Премьер-Лиге по разнице мячей.

Однако Daily Star утверждает, что "Юнайтед" собирается потребовать внушительную сумму в 50 млн. фунтов за 26-летнего шотландца, у которого остается еще два полных года по контракту и опция продления на 12 месяцев.


Метки Мактоминей, Манчестер Юнайтед, Ньюкасл

Автор mihajlo   

Дата 09.04.2023 07:00

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