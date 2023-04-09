МЮ оценивает Мактоминея в 50 млн. фунтов

"Манчестер Юнайтед" потребует 50 миллионов фунтов от клубов, заинтересованных в полузащитнике Скотте Мактоминее.

В этом сезоне Мактоминей не имеет твердого места в стартовом составе "Юнайтед", обычно проигрывая конкуренцию Каземиро и Кристиану Эриксену.



Однако Мактоминею все равно удается демонстрировать свой класс. Скотт оформил по дублю в двух последних матчах за сборную Шотландии, а также открыл счет в поединке "Юнайтед" против "Эвертона" накануне (2:0).



Из-за дефицита игровых минут Мактоминея связывают с уходом из "Юнайтед" грядущим летом. Главным претендентом на Скотта считается "Ньюкасл", который сейчас опережает "красных дьяволов" в Премьер-Лиге по разнице мячей.



Однако Daily Star утверждает, что "Юнайтед" собирается потребовать внушительную сумму в 50 млн. фунтов за 26-летнего шотландца, у которого остается еще два полных года по контракту и опция продления на 12 месяцев.