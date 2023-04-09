30-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 9 апреля, двумя поединками завершится 30-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ЛИДС — КРИСТАЛ ПЭЛАС 16:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Лидс" одержал три победы в шести матчах Премьер-Лиги при Хави Грасии — как и в 22 предыдущих. В этом сезоне "Кристал Пэлас" набрал 17 очков, уступая по ходу своих поединков, и это рекорд дивизиона. "Белые" выиграли все шесть последних домашних встреч с "орлами" в чемпионате.



Вингеру "Пэлас" Уилфриду Захе предстоит фитнес-тест из-за проблем с пахом. Висенте Гуаита залечил икроножную мышцу. Крису Ричардсу и Натану Фергюсону нужно еще немного времени.



"Лидс" по-прежнему лишен травмированных Макса Вебера, Стюарта Далласа, Тайлера Адамса и Адама Форшоу. Вильфред Ньонто может впервые сыграть после перенесенного повреждения лодыжки.



ЛИВЕРПУЛЬ — АРСЕНАЛ 18:30 Онлайн-трансляция Прогноз



"Ливерпуль" не знает побед уже три матча Премьер-Лиги кряду, в двух из них даже не забив. "Арсенал" выиграл все семь последних поединков в чемпионате, что является лучшей серией какого-либо клуба в этом сезоне. "Красные" выиграли все шесть последних домашних встреч с "канонирами" в рамках Премьер-Лиги.



Пропустивший выезд к "Челси" защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк оправился после болезни. Тиаго Алькантара и Луис Диас возобновили тренировки, но второму из них еще нужно время.



Вингер "Арсенала" Букайо Сака пришел в себя после болезни, из-за которой предыдущий матч он начинал в запасе. Вильям Салиба и Эдди Нкетиа под вопросом из-за проблем со спинами.