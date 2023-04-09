Гвардиола: "Холанд и Роналду — машины, но Месси — другой игрок"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сравнил своего нападающего Эрлинга Холанда с Криштиану Роналду, отметив, что Лионель Месси — игрок другого типа.

Холанд отметил свое возвращение в строй после травмы паха дублем против "Саутгемптона", благодаря чему "Сити" победил 1:4, а Эрлинг достиг рубежа в 30 голов в этом сезоне Премьер-Лиги.



После матча на "Сент-Мэри" Гвардиола противопоставил Холанда двум легендам футбола, но отметил, что Эрлингу еще нужно много работать, чтобы достичь этого уровня.



"Что касается тезиса насчет забитых голов... Он довольно похож на Криштиану в этом плане, но Месси — более разносторонний игрок. Месси может играть везде, тогда как Криштиану и Эрлинг — машины. Эрлинг знает, что эти два парня доминировали десятилетиями, а не один-два сезона. Они завоевывали трофеи и добивались всего".



"Криштиану и Месси сделали футбол лучше своими достижениями и своим соревнованием, выступая за различные клубы".



"Эрлинг прибыл в сложнейшую лигу мира. Я могу об этом говорить, потому что я бывал в других лигах, и он выступает выдающимся образом".



"Эрлинг как раз и нужен для такого рода матчей. Это было немного сложно, но благодаря невероятной передачи Кевина (Де Брюйне) он смог переломить игру".



"Он такой боец, но чтобы достичь уровня Криштиану и Месси, нужно много работать. Эти двое никогда не травмировались. Эрлинг — высокий, крупный, ему требуется большой уход, физиотерапевты. Для этого ему нужно много людей, а не кто-то один".



"У него невероятный настрой. У него порядок в голове. Его образ жизни соответствует профессионалу. Я знаю его реакцию на упущенные моменты, но его разочарование длится только пять минут. Его настрой возвращается в правильное состояние, и он знает, что нужно делать".



"Он под таким же давлением, как Месси и Криштиану. Когда эти двое не забивают два-три матча, люди спрашивают, что случилось. Его результативность в этом возрасте невероятна", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.