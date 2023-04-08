Лэмпард требует от игроков "Челси" быть агрессивнее

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что его команда должна играть агрессивнее, нежели в матче против "Вулверхэмптона".

Едва приняв управление "Челси" на временной основе, Лэмпард не смог мгновенно преобразить команду, которая в субботу была бита на "Молинью" со счетом 1:0.



Вовлеченный в борьбу за выживание "Вулверхэмптон" показал себя более мотивированной и агрессивной командой, и это печалит Лэмпарда.



"Думаю, тренировать "Челси" — это сложная задача. Мы знаем, что занимаем не то положение, как хотим. Я осознавал это и не ожидал, что все наладится за один день".



"Думаю, если по-настоящему анализировать эту игру, то для матча Премьер-Лиги ты должен быть агрессивнее. Ты должен быть агрессивнее в своей игре".



"Нужно больше скорости, нужно выигрывать дуэлей больше, чем соперник. Нам противостояла команда, которая сражается за выживание в Премьер-Лиге, и такая разница в настрое всегда определяет результат, независимо от таланта у каждой из сторон".



"Думаю, сегодня у нас этого было мало. Игроки должны понимать это, потому что без этого ты не сможешь выигрывать матчи и не сможешь быть командой, которой "Челси" был и которой мы снова хотим стать".



"Наш соперник был очень агрессивен. Также мы были не совсем в порядке при подборах и в дуэлях. Я спокойно об этом говорю, потому что нужно принять реальность", — цитирует Лэмпарда Daily Mail.