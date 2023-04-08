Эмери "реалистичен" насчет шестого места

Унаи Эмери Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери заявил, что его команда должна оставаться реалистами в своем стремлении попасть в еврокубки.

Ранее днем "Вилла" переиграла "Ноттингем Форест" со счетом 2:0. Таким образом, подопечные Эмери одержали шесть побед в семи последних матчах Премьер-Лиги, оставшийся завершив вничью.

Этот рывок позволил "Вилле" подняться на шестое место в таблице, однако Эмери призывает подопечных реально оценивать свои силы — не в ущерб амбициям.

"Попасть в Европу — это наша цель".

"Другие команды играют хорошо. Но финишировать шестыми будет нереально — "Брайтон" сыграл на два матча меньше, как и "Ливерпуль", и нам нужно подождать".

"Мы должны быть реалистами, но также амбициозными. Нам нужно выиграть следующий матч", — цитирует Эмери Sky Sports.


Метки Астон Вилла, Премьер-Лига, Эмери

Автор mihajlo   

Дата 08.04.2023 22:00

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  1. superglor 08.04.2023 22:12 # superglor
    А ведь это та же команда которая с собакой Джеррардом ошивалась возле зоны вылета. Вот что значит класс тренера.

    (ответить)

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