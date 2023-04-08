Эмери "реалистичен" насчет шестого места

Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери заявил, что его команда должна оставаться реалистами в своем стремлении попасть в еврокубки.

Ранее днем "Вилла" переиграла "Ноттингем Форест" со счетом 2:0. Таким образом, подопечные Эмери одержали шесть побед в семи последних матчах Премьер-Лиги, оставшийся завершив вничью.



Этот рывок позволил "Вилле" подняться на шестое место в таблице, однако Эмери призывает подопечных реально оценивать свои силы — не в ущерб амбициям.



"Попасть в Европу — это наша цель".



"Другие команды играют хорошо. Но финишировать шестыми будет нереально — "Брайтон" сыграл на два матча меньше, как и "Ливерпуль", и нам нужно подождать".



"Мы должны быть реалистами, но также амбициозными. Нам нужно выиграть следующий матч", — цитирует Эмери Sky Sports.