"Сити" разгромил на выезде "Саутгемптон"

Эрлинг Холанд Дубль выздоровевшего Эрлинга Холанда помог "Манчестер Сити" разгромить на выезде последнюю команду Премьер-Лиги в лице "Саутгемптона" — 1:4.

В старт "святых" вернулись Армель Белла-Кочап, Эйнсли Мэйтланд-Найлс, Карлос Алькарас и Камалдин Сулемана.

Наставник "горожан" Хосеп Гвардиола ограничился единственным изменением в стартовом составе, выпустив Эрлинга Холанда вместо Хулиана Альвареса.

С самого начала матча гости безраздельно владели мячом, однако их немногочисленные удары не представляли большой опасности.

"Саутгемптон" оборонялся компактно и большим числом, пару раз все же попытавшись распрямить сжатую пружину. Особенно хорош был прорыв Сулеманы на 16-й минуте, но Камалдин остановился, затем снова побежал, в итоге так и не сумев пробить.

Несмотря на отсутствие явных моментов, на 45-й минуте "Сити" удалось открыть счет. Кевин Де Брюйне навесил с левого фланга во вратарскую, где Холанд результативно сыграл головой — 0:1.

Во втором тайме "горожане" принялись добивать раненого соперника. И если Илкай Гюндоган слегка не попал по воротам, то у Холанда это получилось. Эрлинг поразил цель со второй попытки после того, как голкипер остановил его первый удар — 0:2.

На этом игра была практически сделана. Гости уже не сопротивлялись, следствием чего стал третий гол. На 68-й минуте Джек Грилиш вошел в штрафную с левого фланга и мягко набросил мяч на Холанда, который пробил в падении "ножницами" — 0:3.

Ничего этого не предвещало, но на 72-й минуте "Саутгемптон" отыграл один гол. Мусса Дженепо ворвался в штрафную с левого фланга, обыграл четырех оппонентов и сделал пас в район 11-метровой, откуда Секу Мара нанес удар в касание — 1:3.

Реакция на пропущенный гол со стороны "горожан" последовала немедленно. Де Брюйне фолом был остановлен в штрафной, и Хулиан Альварес, к тому времени заменивший Холанда, реализовал пенальти — 1:4. На этом команды окончательно успокоились.

Холанд доказал, что перенесенная травма паха не нарушила его форму. Эрлинг хорошо размялся перед битвой с "Баварией" в Лиге Чемпионов и помог "Сити" набрать дежурные три очка.

"Саутгемптон" — "Манчестер Сити". Отчет о матче


Метки Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига, Саутгемптон

Автор mihajlo   

Дата 08.04.2023 21:25

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  1. pozitiv4ik 08.04.2023 21:43 # pozitiv4ik
    Гвардила смирился что в Лч ему жопа
    Все силы на апл

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  2. takernotagiver 08.04.2023 21:34 # takernotagiver
    Сколько радости от победы над командой с 20 места) Ну радуйтесь пока)

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  3. brown-ale 08.04.2023 21:33 # brown-ale
    С таким Холандом даже жаль Баварку немного. Викинг насует пивоварам.

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  4. chelsea88 08.04.2023 21:31 # chelsea88
    Гейгуннеришки очкуют уже. Скоро опять спрячутся под шконарём.

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  5. bushwacka 08.04.2023 21:29 # bushwacka
    Я тут посрал если что....

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  6. tot35 08.04.2023 21:28 # tot35
    Арсенал чемпион!!!

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  7. ruchinski 08.04.2023 21:28 # ruchinski
    просто вспомним, что у горетгейта Грилиш сидел на скамейке.

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