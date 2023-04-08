"Сити" разгромил на выезде "Саутгемптон"
Дубль выздоровевшего Эрлинга Холанда помог "Манчестер Сити" разгромить на выезде последнюю команду Премьер-Лиги в лице "Саутгемптона" — 1:4.
В старт "святых" вернулись Армель Белла-Кочап, Эйнсли Мэйтланд-Найлс, Карлос Алькарас и Камалдин Сулемана.
Наставник "горожан" Хосеп Гвардиола ограничился единственным изменением в стартовом составе, выпустив Эрлинга Холанда вместо Хулиана Альвареса.
С самого начала матча гости безраздельно владели мячом, однако их немногочисленные удары не представляли большой опасности.
"Саутгемптон" оборонялся компактно и большим числом, пару раз все же попытавшись распрямить сжатую пружину. Особенно хорош был прорыв Сулеманы на 16-й минуте, но Камалдин остановился, затем снова побежал, в итоге так и не сумев пробить.
Несмотря на отсутствие явных моментов, на 45-й минуте "Сити" удалось открыть счет. Кевин Де Брюйне навесил с левого фланга во вратарскую, где Холанд результативно сыграл головой — 0:1.
Во втором тайме "горожане" принялись добивать раненого соперника. И если Илкай Гюндоган слегка не попал по воротам, то у Холанда это получилось. Эрлинг поразил цель со второй попытки после того, как голкипер остановил его первый удар — 0:2.
На этом игра была практически сделана. Гости уже не сопротивлялись, следствием чего стал третий гол. На 68-й минуте Джек Грилиш вошел в штрафную с левого фланга и мягко набросил мяч на Холанда, который пробил в падении "ножницами" — 0:3.
Ничего этого не предвещало, но на 72-й минуте "Саутгемптон" отыграл один гол. Мусса Дженепо ворвался в штрафную с левого фланга, обыграл четырех оппонентов и сделал пас в район 11-метровой, откуда Секу Мара нанес удар в касание — 1:3.
Реакция на пропущенный гол со стороны "горожан" последовала немедленно. Де Брюйне фолом был остановлен в штрафной, и Хулиан Альварес, к тому времени заменивший Холанда, реализовал пенальти — 1:4. На этом команды окончательно успокоились.
Холанд доказал, что перенесенная травма паха не нарушила его форму. Эрлинг хорошо размялся перед битвой с "Баварией" в Лиге Чемпионов и помог "Сити" набрать дежурные три очка.
"Саутгемптон" — "Манчестер Сити". Отчет о матче
08.04.2023 21:25
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Последние комментарии:
Гвардила смирился что в Лч ему жопа
Все силы на апл
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Сколько радости от победы над командой с 20 места) Ну радуйтесь пока)
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С таким Холандом даже жаль Баварку немного. Викинг насует пивоварам.
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Гейгуннеришки очкуют уже. Скоро опять спрячутся под шконарём.
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Я тут посрал если что....
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Арсенал чемпион!!!
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просто вспомним, что у горетгейта Грилиш сидел на скамейке.
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