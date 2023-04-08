Джесси Марш согласился возглавить "Лестер"

Американский специалист Джесси Марш согласился занять должность главного тренера "Лестера".

Поговорив с несколькими кандидатами после увольнения Брендана Роджерса в прошлое воскресенье, "Лестер" остановил свою выбор на 49-летнем Марше.



Как сообщает Daily Mirror, боссы "Лестера" остались под впечатлением от энергии и идей Марша и теперь надеются, что Джесси повторит свой трюк из прошлого сезона, когда он пришел на место Марсело Бьелсы и спас "Лидс" от вылета из Премьер-Лиги.



Уволенный из "Лидса" в феврале Марш мог вернуться к работе раньше, но не договорился с "Саутгемптоном", который был готов предложить ему контракт только до конца сезона.



В то же время соглашение Джесси с "лисами" будет рассчитано на остаток этого сезона плюс три года.