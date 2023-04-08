Лэмпард: "Мы должны привыкнуть побеждать"

Тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард прокомментировал выездное поражение 1:0 от "Вулверхэмптона".

Возвращение Лэмпарда не смогло вдохновить "Челси" на субботний матч на "Молинью". "Синие" были по-прежнему беззубы и, как заметил Лэмпард, просто не верили, что могут забить.



"Думаю, в первом тайме мы сыграли на 70 процентов от своих возможностей или около того. Этого было достаточно, чтобы играла была равной, но они забили внезапный гол".



"Во втором тайме было больше энергии, больше моментов, и мы отправляли больше людей в штрафную. Возможно, нам лишь не хватало этого ощущения, что мы можем забить. Мы работаем вместе только день или два, и нам важно поправить мышление команды".



"Здесь многое изменилось, но это не оправдание. Нам нужно прибавить, и я думаю, эта игра суммирует наше положение. Я должен вникнуть в это. Когда я говорю о мышлении, я не говорю, что оно у нас обязательно плохое. Просто ты должен привыкнуть побеждать, это должно стать привычкой. Нужно отдать должное "Вулверхэмптону", они много боролись и отстояли победу".



"Мы будем трудиться и отреагируем. Мы будем выходить на эти позиции и пробовать снова. Возможно, сейчас у нас есть ощущение, что мы не забьем. Я сталкивался с подобным, и нам как клубу нужно в этом разобраться".



"Это не то место, где клуб хочет быть, но такова реальность, и нам нужно преодолеть это через упорную работу. Ты должен достичь момента, когда сможешь двигаться дальше", — сообщил Лэмпард BBC.