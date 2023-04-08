"Тоттенхэм" одержал нелогичную победу над "Брайтоном"

Харри Кейн "Тоттенхэм" одержал победу 2:1 против "Брайтона", хотя этот результат оказался против логики матча.

Стартовый состав "шпор" не изменился по сравнению с разочаровывающей ничьей против "Эвертона".

У "чаек" Леви Колуилл заменил Адама Уэбстера, а Данни Уэлбек — Эвана Фергюсона.

Первый же момент "Тоттенхэма" обернулся голом. На 10-й минуте Сон Хен Мин чуть сместился вдоль границы штрафной площади, а затем нанес обводящий удар в дальний верхний угол — 1:0.

"Брайтон" ответил спустя семь минут. Открывшись в центре штрафной, Каору Митома принял мяч грудью и, не опуская его на газон, поразил ворота, однако гол не был засчитан из-за игры рукой.

Гости продолжили искать ответный гол. Вскоре Алексис Макаллистер и Мойсес Кайседо отметились опаснейшими дальними ударами, но оба раза блестяще сыграл Уго Льорис, во втором случае переведя мяч в штангу.

На 34-й минуте счет все-таки стал равным. Солли Марч подал угловой, а открывшийся в районе дальней штанги Льюис Данк головой вколотил мяч в ворота — 1:1.

В начале второго тайма мяч еще раз побывал в воротах Льориса. Уэлбек ускользнул от Пьер-Эмиля Хейбьерга на краю штрафной и пробил с рикошетом от Макаллистера, однако этот рикошет случился от руки, поэтому гол не был засчитан.

На 60-й минуте арбитры вновь вмешались в игру, в результате чего тренеры обеих команд, Кристиан Стеллини и Роберто Де Дзерби, были удалены.

Вскоре Митома упал в чужой штрафной после контакта с Хейбьергом, однако система VAR не обнаружила повода для назначения пенальти.

А на 79-й минуте "Тоттенхэм" вновь вышел вперед. Это Харри Кейн пробил в касание с границы штрафной после передачи назад от Хейбьерга — 2:1.

Гости отчаянно пытались уйти от поражения в концовке матча, но не сложилось.

Результат не выглядит логичным. "Брайтон" играл лучше, причем у "чаек" спорным образом не засчитали два гола и не присудили пенальти за фол на Митоме. Можно сказать, что "Тоттенхэму" крупно повезло.

"Тоттенхэм" — "Брайтон". Отчет о матче


Метки Брайтон, обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 08.04.2023 19:05

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  1. sisyazavr 08.04.2023 19:49 # sisyazavr
    Автору статьи:
    Правильно писать «чаек» а не «чайек»

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  2. pepguardiola 08.04.2023 19:46 # pepguardiola
    Брайтон засудили, судья гандон

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  3. alexsander 08.04.2023 19:36 # alexsander
    Голы то по вар её засчитали, а не по результату судейской ошибки. Чему возмущаться.

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  4. mancunia-planet 08.04.2023 19:30 # mancunia-planet
    Вот же ж пидары

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  5. akado 08.04.2023 19:22 # akado
    Просто надеюсь, что куры не попадут в ЛЧ, такие каличи.

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  6. mixmaster 08.04.2023 19:16 # mixmaster
    брайтон тупо ограбили

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  7. brown-ale 08.04.2023 19:13 # brown-ale
    Смотрел игру. Брайтон засудили. Но катают классно.

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