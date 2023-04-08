"Тоттенхэм" одержал нелогичную победу над "Брайтоном"
"Тоттенхэм" одержал победу 2:1 против "Брайтона", хотя этот результат оказался против логики матча.
Стартовый состав "шпор" не изменился по сравнению с разочаровывающей ничьей против "Эвертона".
У "чаек" Леви Колуилл заменил Адама Уэбстера, а Данни Уэлбек — Эвана Фергюсона.
Первый же момент "Тоттенхэма" обернулся голом. На 10-й минуте Сон Хен Мин чуть сместился вдоль границы штрафной площади, а затем нанес обводящий удар в дальний верхний угол — 1:0.
"Брайтон" ответил спустя семь минут. Открывшись в центре штрафной, Каору Митома принял мяч грудью и, не опуская его на газон, поразил ворота, однако гол не был засчитан из-за игры рукой.
Гости продолжили искать ответный гол. Вскоре Алексис Макаллистер и Мойсес Кайседо отметились опаснейшими дальними ударами, но оба раза блестяще сыграл Уго Льорис, во втором случае переведя мяч в штангу.
На 34-й минуте счет все-таки стал равным. Солли Марч подал угловой, а открывшийся в районе дальней штанги Льюис Данк головой вколотил мяч в ворота — 1:1.
В начале второго тайма мяч еще раз побывал в воротах Льориса. Уэлбек ускользнул от Пьер-Эмиля Хейбьерга на краю штрафной и пробил с рикошетом от Макаллистера, однако этот рикошет случился от руки, поэтому гол не был засчитан.
На 60-й минуте арбитры вновь вмешались в игру, в результате чего тренеры обеих команд, Кристиан Стеллини и Роберто Де Дзерби, были удалены.
Вскоре Митома упал в чужой штрафной после контакта с Хейбьергом, однако система VAR не обнаружила повода для назначения пенальти.
А на 79-й минуте "Тоттенхэм" вновь вышел вперед. Это Харри Кейн пробил в касание с границы штрафной после передачи назад от Хейбьерга — 2:1.
Гости отчаянно пытались уйти от поражения в концовке матча, но не сложилось.
Результат не выглядит логичным. "Брайтон" играл лучше, причем у "чаек" спорным образом не засчитали два гола и не присудили пенальти за фол на Митоме. Можно сказать, что "Тоттенхэму" крупно повезло.
"Тоттенхэм" — "Брайтон". Отчет о матче
08.04.2023 19:05
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Последние комментарии:
Автору статьи:
Правильно писать «чаек» а не «чайек»
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Брайтон засудили, судья гандон
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Голы то по вар её засчитали, а не по результату судейской ошибки. Чему возмущаться.
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Вот же ж пидары
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Просто надеюсь, что куры не попадут в ЛЧ, такие каличи.
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брайтон тупо ограбили
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Смотрел игру. Брайтон засудили. Но катают классно.
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