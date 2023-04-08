"Тоттенхэм" одержал нелогичную победу над "Брайтоном"

"Тоттенхэм" одержал победу 2:1 против "Брайтона", хотя этот результат оказался против логики матча.

Стартовый состав "шпор" не изменился по сравнению с разочаровывающей ничьей против "Эвертона".



У "чаек" Леви Колуилл заменил Адама Уэбстера, а Данни Уэлбек — Эвана Фергюсона.



Первый же момент "Тоттенхэма" обернулся голом. На 10-й минуте Сон Хен Мин чуть сместился вдоль границы штрафной площади, а затем нанес обводящий удар в дальний верхний угол — 1:0.



"Брайтон" ответил спустя семь минут. Открывшись в центре штрафной, Каору Митома принял мяч грудью и, не опуская его на газон, поразил ворота, однако гол не был засчитан из-за игры рукой.



Гости продолжили искать ответный гол. Вскоре Алексис Макаллистер и Мойсес Кайседо отметились опаснейшими дальними ударами, но оба раза блестяще сыграл Уго Льорис, во втором случае переведя мяч в штангу.



На 34-й минуте счет все-таки стал равным. Солли Марч подал угловой, а открывшийся в районе дальней штанги Льюис Данк головой вколотил мяч в ворота — 1:1.



В начале второго тайма мяч еще раз побывал в воротах Льориса. Уэлбек ускользнул от Пьер-Эмиля Хейбьерга на краю штрафной и пробил с рикошетом от Макаллистера, однако этот рикошет случился от руки, поэтому гол не был засчитан.



На 60-й минуте арбитры вновь вмешались в игру, в результате чего тренеры обеих команд, Кристиан Стеллини и Роберто Де Дзерби, были удалены.



Вскоре Митома упал в чужой штрафной после контакта с Хейбьергом, однако система VAR не обнаружила повода для назначения пенальти.



А на 79-й минуте "Тоттенхэм" вновь вышел вперед. Это Харри Кейн пробил в касание с границы штрафной после передачи назад от Хейбьерга — 2:1.



Гости отчаянно пытались уйти от поражения в концовке матча, но не сложилось.



Результат не выглядит логичным. "Брайтон" играл лучше, причем у "чаек" спорным образом не засчитали два гола и не присудили пенальти за фол на Митоме. Можно сказать, что "Тоттенхэму" крупно повезло.



"Тоттенхэм" — "Брайтон". Отчет о матче