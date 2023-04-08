Лэмпард повторно дебютировал в "Челси" с поражения от "Вулверхэмптона"

В первом после возвращения Фрэнка Лэмпарда матче "Челси" потерпел поражение 1:0 в гостях у "Вулверхэмптона".

В стартовый состав "волков" вернулись Жоао Гомес, Даниэль Поденсе и Диего Коста, заменив Жоау Моутиньо, Рубена Невеша и Адаму Траоре.



У "синих" можно было заметить две перестановки в составе. Это Конор Галлахер и Рахим Стерлинг появились вместо Бена Чилуэлла и Нголо Канте.



В начале матча "Челси" чуть больше владел мячом, но распоряжался им бестолково и моментов не создавал. "Вулверхэмптон" играл острее, чаще выходя на ударные позиции.



В итоге на 32-й минуте хозяева открыли счет, и это было вполне закономерно. Калиду Кулибали головой вынес мяч на край штрафной, а Матеуш Нунеш нанес удар с подъема и поразил дальний угол ворот — 1:0.



Гости не показали ничего вразумительного в остатке первого тайма, но с началом второго перехватили инициативу. Впрочем, команда Лэмпарда лишь оказывала давление и не создавала опасных моментов.



Уйти от поражения "Челси" так и не удалось. "Синие" завершили матч с единственным ударом в створ, причем и тот был нанесен еще в первом тайме. "Вулверхэмптон" справедливо забил свой гол, а дальше надежно удерживал свое преимущество.



"Вулверхэмптон" — "Челси". Отчет о матче