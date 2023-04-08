Лэмпард повторно дебютировал в "Челси" с поражения от "Вулверхэмптона"
В первом после возвращения Фрэнка Лэмпарда матче "Челси" потерпел поражение 1:0 в гостях у "Вулверхэмптона".
В стартовый состав "волков" вернулись Жоао Гомес, Даниэль Поденсе и Диего Коста, заменив Жоау Моутиньо, Рубена Невеша и Адаму Траоре.
У "синих" можно было заметить две перестановки в составе. Это Конор Галлахер и Рахим Стерлинг появились вместо Бена Чилуэлла и Нголо Канте.
В начале матча "Челси" чуть больше владел мячом, но распоряжался им бестолково и моментов не создавал. "Вулверхэмптон" играл острее, чаще выходя на ударные позиции.
В итоге на 32-й минуте хозяева открыли счет, и это было вполне закономерно. Калиду Кулибали головой вынес мяч на край штрафной, а Матеуш Нунеш нанес удар с подъема и поразил дальний угол ворот — 1:0.
Гости не показали ничего вразумительного в остатке первого тайма, но с началом второго перехватили инициативу. Впрочем, команда Лэмпарда лишь оказывала давление и не создавала опасных моментов.
Уйти от поражения "Челси" так и не удалось. "Синие" завершили матч с единственным ударом в створ, причем и тот был нанесен еще в первом тайме. "Вулверхэмптон" справедливо забил свой гол, а дальше надежно удерживал свое преимущество.
"Вулверхэмптон" — "Челси". Отчет о матче
08.04.2023 19:00
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Последние комментарии:
Саутхэмтон имеет сити по полной?
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гейклуб с крашенными педиками , опять глубокий меньет сделал )))
(ответить)
Хз есть ли более немощный персонаж чем асетр) ходячий дебил
(ответить)
АХАХАХАХАХАА ХУЕСОССИ НИКЧЕМНОЕ БЛЯЯЯ
(ответить)
верьте, братишки, и реал будет уничтожен
(ответить)
Vicky Vick
здравствуйте, необходима ваша помощь
Ситуация такая: мы 27 человек, 26 россиян
и один белорус играли в покер на виле в
Чангу у девочки Яны. Вдруг забежала
Имиграция, нас всех забрали и посадили в
тюрьму, в тюрьме некоторых из нас
принудили к интиму. Через двое суток без
воды, еды нас выпустили, но неотдали
паспорта. Сейчас Имиграция вымогает по
10 тысяч долларов с человека, что бы
вернуть паспорт. Пожалуйста помогите
нам, осветите эту ситуацию в прессе,
свяжитесь с нашим русским посольством,
как нибудь отреагируйте пожалуйста, это
вопиющие безобразие и беззаконие
Нам никто не хочет помочь
Помогли только некоторым из нас у кого
были выходы на небезызвестных русских
на Бали
Пожалуйста помогите нас 27 человек
По факту, нас похитили, изливались,
принудили к интиму, сейчас вымогают
деньги
Этих денег у многих нет
Пожалуйста отреагируйте!!!
(ответить)
Просто не болейте за это гавно, вон короли Лондона Арсенал есть, Кристалл Пэлас или Фулэм)
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Шпоры 2-1 Брайтон
xG 0.11 - 0.64
ОБОРЖАТЬСЯ
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Как хорошо, что я не смотрел это г***о
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Святые так-то выбили Сили из кубка Лиги
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Чимпионы по xG.
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Сейчас порно будет жёсткое, даже смотреть не хочется.
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Точь в точь ситуация с эвертоном
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Но кровью окропят снега
Нарвы три полка...
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New day, same fucking shit game
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Лампа слила игру, готовясь к триумфу в ЛЧ.
Изучайте футбол, чтобы не...
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Лэмпс, хоть и физрук, но амбициозный и с гонором. Как вам, пенсы, могла прийти мысль, что он оставит все наработки предыдущего физрука и выступит только в роли условного оратора-мотиватора. Конечно, он будет свою линию и тактику гнуть, а кто не понимает этого, тот просто глор тупой и не знает свою легенду.
Другое дело, что первый матч с не очень сильным соперником могли бы на эффекте смены тренера затащить на подъёме. Но походу там такая солянка собралась из хуй пойми кого, что и на легенду клуба всем похуй.
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Поттер слишком медленно опускал Чолси в зону вылета в чемпионшип, поэтому они взяли гораздо более качественного эксперта по таким вопросам.
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с победой, пенисы!
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абсолютно новый какульси
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