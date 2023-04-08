Лэмпард повторно дебютировал в "Челси" с поражения от "Вулверхэмптона"

Матеуш Нунеш В первом после возвращения Фрэнка Лэмпарда матче "Челси" потерпел поражение 1:0 в гостях у "Вулверхэмптона".

В стартовый состав "волков" вернулись Жоао Гомес, Даниэль Поденсе и Диего Коста, заменив Жоау Моутиньо, Рубена Невеша и Адаму Траоре.

У "синих" можно было заметить две перестановки в составе. Это Конор Галлахер и Рахим Стерлинг появились вместо Бена Чилуэлла и Нголо Канте.

В начале матча "Челси" чуть больше владел мячом, но распоряжался им бестолково и моментов не создавал. "Вулверхэмптон" играл острее, чаще выходя на ударные позиции.

В итоге на 32-й минуте хозяева открыли счет, и это было вполне закономерно. Калиду Кулибали головой вынес мяч на край штрафной, а Матеуш Нунеш нанес удар с подъема и поразил дальний угол ворот — 1:0.

Гости не показали ничего вразумительного в остатке первого тайма, но с началом второго перехватили инициативу. Впрочем, команда Лэмпарда лишь оказывала давление и не создавала опасных моментов.

Уйти от поражения "Челси" так и не удалось. "Синие" завершили матч с единственным ударом в створ, причем и тот был нанесен еще в первом тайме. "Вулверхэмптон" справедливо забил свой гол, а дальше надежно удерживал свое преимущество.

"Вулверхэмптон" — "Челси". Отчет о матче


Метки Вулверхэмптон, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 08.04.2023 19:00

Количество просмотров Просмотров: 1719

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Последние комментарии:




  1. shearer1 08.04.2023 19:56 # shearer1
    Саутхэмтон имеет сити по полной?

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  2. speedwagon-ars 08.04.2023 19:53 # speedwagon-ars
    гейклуб с крашенными педиками , опять глубокий меньет сделал )))

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  3. quavo 08.04.2023 19:48 # quavo
    Хз есть ли более немощный персонаж чем асетр) ходячий дебил

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  4. hammersmith 08.04.2023 19:45 # hammersmith
    АХАХАХАХАХАА ХУЕСОССИ НИКЧЕМНОЕ БЛЯЯЯ

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  5. thegodfather 08.04.2023 19:37 # thegodfather
    верьте, братишки, и реал будет уничтожен

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  6. narcot 08.04.2023 19:27 # narcot
    Vicky Vick
    здравствуйте, необходима ваша помощь
    Ситуация такая: мы 27 человек, 26 россиян
    и один белорус играли в покер на виле в
    Чангу у девочки Яны. Вдруг забежала
    Имиграция, нас всех забрали и посадили в
    тюрьму, в тюрьме некоторых из нас
    принудили к интиму. Через двое суток без
    воды, еды нас выпустили, но неотдали
    паспорта. Сейчас Имиграция вымогает по
    10 тысяч долларов с человека, что бы
    вернуть паспорт. Пожалуйста помогите
    нам, осветите эту ситуацию в прессе,
    свяжитесь с нашим русским посольством,
    как нибудь отреагируйте пожалуйста, это
    вопиющие безобразие и беззаконие
    Нам никто не хочет помочь
    Помогли только некоторым из нас у кого
    были выходы на небезызвестных русских
    на Бали
    Пожалуйста помогите нас 27 человек
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    Пожалуйста отреагируйте!!!

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  7. mancunia-planet 08.04.2023 19:27 # mancunia-planet
    Просто не болейте за это гавно, вон короли Лондона Арсенал есть, Кристалл Пэлас или Фулэм)

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  8. takernotagiver 08.04.2023 19:25 # takernotagiver
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  9. gjchancel 08.04.2023 19:25 # gjchancel
    Как хорошо, что я не смотрел это г***о

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  10. takernotagiver 08.04.2023 19:24 # takernotagiver
    Святые так-то выбили Сили из кубка Лиги

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  11. nurba44 08.04.2023 19:22 # nurba44
    Чимпионы по xG.

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  12. sausage 08.04.2023 19:22 # sausage
    Сейчас порно будет жёсткое, даже смотреть не хочется.

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  13. lexa-arsenal 08.04.2023 19:21 # lexa-arsenal
    Точь в точь ситуация с эвертоном

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  14. mufc1994 08.04.2023 19:21 # mufc1994
    Но кровью окропят снега
    Нарвы три полка...

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  15. takernotagiver 08.04.2023 19:19 # takernotagiver
    New day, same fucking shit game

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  16. shearer1 08.04.2023 19:17 # shearer1
    Лампа слила игру, готовясь к триумфу в ЛЧ.
    Изучайте футбол, чтобы не...

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  17. sausage 08.04.2023 19:17 # sausage
    Лэмпс, хоть и физрук, но амбициозный и с гонором. Как вам, пенсы, могла прийти мысль, что он оставит все наработки предыдущего физрука и выступит только в роли условного оратора-мотиватора. Конечно, он будет свою линию и тактику гнуть, а кто не понимает этого, тот просто глор тупой и не знает свою легенду.
    Другое дело, что первый матч с не очень сильным соперником могли бы на эффекте смены тренера затащить на подъёме. Но походу там такая солянка собралась из хуй пойми кого, что и на легенду клуба всем похуй.

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  18. superglor 08.04.2023 19:16 # superglor
    Поттер слишком медленно опускал Чолси в зону вылета в чемпионшип, поэтому они взяли гораздо более качественного эксперта по таким вопросам.

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  19. mixmaster 08.04.2023 19:15 # mixmaster
    с победой, пенисы!

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  20. true-manc 08.04.2023 19:13 # true-manc
    абсолютно новый какульси

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