Тен Хаг обвинил в травме Рэшфорда расписание

Маркус Рэшфорд Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг обвинил чересчур насыщенный график матчей в травме своего нападающего Маркуса Рэшфорда.

В субботу "Юнайтед" уверенно переиграл "Эвертон" со счетом 2:0, однако травма 25-летнего Рэшфорда в концовке матча омрачила эту победу.

У Маркуса, который забил 28 голов за "красных дьяволов" в этом сезоне, включая 20 после Чемпионата Мира в Катаре, возникли проблемы с паховой областью, и Тен Хагу лишь остается сокрушаться по поводу невозможности давать отдых ключевым игрокам.

"Нам нужно подождать — он не выглядит хорошо".

"Повторюсь, это связано с расписанием. Ты не можешь играть три матча в течение шести дней. Мы должны беречь игроков".

"Каждый хочет видеть лучших игроков на поле, каждый хочет видеть отличный захватывающий футбол, как сегодня. Но тогда игрокам нужно отдыхать", — сообщил Тен Хаг BT Sport.


Метки Манчестер Юнайтед, Рэшфорд, Тен Хаг, травмы

Автор mihajlo   

Дата 08.04.2023 18:00

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Последние комментарии:




  1. true-manc 08.04.2023 18:19 # true-manc
    кто мешал лысому дауну дать отдых игроку в одном из матчей

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  2. shearer1 08.04.2023 18:02 # shearer1
    Это ты должен был заменить его до травмы

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