Поттер открыт к работе с "Саутгемптоном"

Уволенный с поста главного тренера "Челси" Грэм Поттер рассматривает "Саутгемптон" в качестве своего следующего места работы.

Покинув "Челси" в прошлый уикенд, Поттер мог сразу же вернуться к работе, но отказался от переговоров с "Лестером", который сейчас близок к назначению экс-наставника "Лидса" Джесси Марша.



Однако Поттер готов возобновить свою карьеру со следующего сезона и, как утверждает Football Insider, уже присмотрел для себя "Саутгемптон". Правда, для этого "святые" должны удержаться в Премьер-Лиге.



Отметим, что ранее в этом сезоне "Саутгемптон" уволил Ральфа Хазенхюттля. Не сумев найти замену австрийцу, "святые" назначили на остаток сезона Рубена Селлеса.