Нелсона будут судит за то, что его собака покусала массажиста

Рис Нелсон Вингера "Арсенала" Риса Нелсона будут судить после того, как его собака покусала массажиста.

Данный инцидент случился в доме Нелсона в Северном Лондоне, куда массажист Саид Мотаали прибыл в рамках курса терапии.

Как сообщает The Sun, в адрес Нелсон как хозяина животного уже были выдвинуты обвинения насчет причинения физического вреда. 8 сентября Рис предстанет перед Королевским судом Харроу.

Добавим, пока неясно, от какой собаки пострадал массажист, однако прежде 23-летний англичанин делился в социальных сетях фотографиями французского бульдога.


Метки Арсенал, Нелсон, происшествия

Автор mihajlo   

Дата 08.04.2023 16:00

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