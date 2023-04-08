Нелсона будут судит за то, что его собака покусала массажиста
Вингера "Арсенала" Риса Нелсона будут судить после того, как его собака покусала массажиста.
Данный инцидент случился в доме Нелсона в Северном Лондоне, куда массажист Саид Мотаали прибыл в рамках курса терапии.
Как сообщает The Sun, в адрес Нелсон как хозяина животного уже были выдвинуты обвинения насчет причинения физического вреда. 8 сентября Рис предстанет перед Королевским судом Харроу.
Добавим, пока неясно, от какой собаки пострадал массажист, однако прежде 23-летний англичанин делился в социальных сетях фотографиями французского бульдога.
08.04.2023 16:00
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