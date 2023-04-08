Хиддинк считает, что Лэмпард может выиграть Лигу Чемпионов и остаться в "Челси"

Бывший наставник "Челси" Гус Хиддинк считает, что Фрэнк Лэмпард может выиграть Лигу Чемпионов с "синими" в этом сезоне и получить свою работу на постоянной основе.

На текущей неделе Лэмпард был утвержден временным тренером "Челси" на остаток сезона 2022/23, однако Хиддинк считает, что Фрэнк может задержаться на "Стэмфорд Бридж" подольше.



"Если честно, я бы хотел, чтобы его рассмотрели не только в качестве временного тренера. Это придало бы ему уверенности насчет продолжения этого проекта в следующем сезоне".



"Он знает клуб, как никто другой, и важно придать вещам последовательность. Как и любому другому, Лэмпарду потребуется время. "Челси" инвестировал большие деньги, но теперь им нужно адаптироваться к определенным идеям футбола".



"Его первый период был еще до прихода Тодда Бели, не так ли? Наверное, он слишком рано взвалил на себя такую большую ответственность. Тогда он только начинал свою тренерскую карьеру, а теперь у него больше опыта, он больше и лучше готов. Дайте ему поработать! Я знаю его и думаю, он правильный человек".



"У него есть шансы сотворить нечто красивое в конце сезона, учитывая Лигу Чемпионов. И я думаю, он может быть человеком, который поведет вперед новый "Челси", — сообщил Хиддинк The Telegraph.