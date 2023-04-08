"Юнайтед" выигрывает борьбу за Фримпонга

"Манчестер Юнайтед" выигрывает борьбу за правого защитника "Байера" Джереми Фримпонга.

Ранее на этой неделе в немецкой прессе появилась информация, что "Юнайтед" уже ведет переговоры о покупке Фримпонга, который выступает за "Байер" после своего перехода из "Селтика" в январе 2021.



Большие виды на Джереми также имеют "Бавария" и "Барселона", однако Bild утверждает, что "Юнайтед" лидирует в борьбе за бывшего юниора "Манчестер Сити".



"Бавария" как раз недавно вышла на контакт с представителями Фримпонга, лишь узнав, что сердце 22-летнего голландца тяготеет к "Юнайтед", который уже несколько месяцев ведет подготовительную работу к этому трансферу.