Клопп: "Ни я, ни игроки не стали хуже"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что ни он, ни его игроки не стали хуже, нежели в прошлом сезоне.

На финише этого сезона "Ливерпуль" лишь сражается за попадание в топ-4 Премьер-Лиги, уже не имея шансов на трофеи.



В то же время в прошлом сезоне "красные" почти до последнего претендовали на все четыре трофея, сыграв беспрецедентное количество матчей — 63.



Однако такой контраст Клопп связывает с травмами и прочими проблемами, но отнюдь не с тем, что "Ливерпуль" стал хуже.



"Это один из тех моментов, который не назовешь хорошим — английский у меня не родной, поэтому я не могу объяснить лучше".



"Ты попадаешь в водоворот, тебя засасывает внутрь, и вдруг ты удивляешь: "Вау, где это мы?"



"Но я не стал хуже как тренер, нежели в прошлом году, точно не стал. Это не означает, что результат моей работы достаточно хорош, совершенно нет. Но я не стал хуже".



"А игроки не стали более плохими игроками. Они просто играют хуже. Это определенно так", — цитирует Клоппа Sky Sports.