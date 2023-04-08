Клопп: "Ни я, ни игроки не стали хуже"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что ни он, ни его игроки не стали хуже, нежели в прошлом сезоне.
На финише этого сезона "Ливерпуль" лишь сражается за попадание в топ-4 Премьер-Лиги, уже не имея шансов на трофеи.
В то же время в прошлом сезоне "красные" почти до последнего претендовали на все четыре трофея, сыграв беспрецедентное количество матчей — 63.
Однако такой контраст Клопп связывает с травмами и прочими проблемами, но отнюдь не с тем, что "Ливерпуль" стал хуже.
"Это один из тех моментов, который не назовешь хорошим — английский у меня не родной, поэтому я не могу объяснить лучше".
"Ты попадаешь в водоворот, тебя засасывает внутрь, и вдруг ты удивляешь: "Вау, где это мы?"
"Но я не стал хуже как тренер, нежели в прошлом году, точно не стал. Это не означает, что результат моей работы достаточно хорош, совершенно нет. Но я не стал хуже".
"А игроки не стали более плохими игроками. Они просто играют хуже. Это определенно так", — цитирует Клоппа Sky Sports.
08.04.2023 13:00
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> Вау, где это мы?
вы на страпоне, тупица
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вы всегда были гвном, просто теперь вас не тащат судьи так как раньше, ето правда
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