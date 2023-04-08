Клопп: "Ни я, ни игроки не стали хуже"

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что ни он, ни его игроки не стали хуже, нежели в прошлом сезоне.

На финише этого сезона "Ливерпуль" лишь сражается за попадание в топ-4 Премьер-Лиги, уже не имея шансов на трофеи.

В то же время в прошлом сезоне "красные" почти до последнего претендовали на все четыре трофея, сыграв беспрецедентное количество матчей — 63.

Однако такой контраст Клопп связывает с травмами и прочими проблемами, но отнюдь не с тем, что "Ливерпуль" стал хуже.

"Это один из тех моментов, который не назовешь хорошим — английский у меня не родной, поэтому я не могу объяснить лучше".

"Ты попадаешь в водоворот, тебя засасывает внутрь, и вдруг ты удивляешь: "Вау, где это мы?"

"Но я не стал хуже как тренер, нежели в прошлом году, точно не стал. Это не означает, что результат моей работы достаточно хорош, совершенно нет. Но я не стал хуже".

"А игроки не стали более плохими игроками. Они просто играют хуже. Это определенно так", — цитирует Клоппа Sky Sports.


Метки Клопп, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 08.04.2023 13:00

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Последние комментарии:




  1. true-manc 08.04.2023 13:08 # true-manc
    > Вау, где это мы?

    вы на страпоне, тупица

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  2. true-manc 08.04.2023 13:07 # true-manc
    вы всегда были гвном, просто теперь вас не тащат судьи так как раньше, ето правда

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