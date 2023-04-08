"Юнайтед" принял решение по Вегхорсту

"Манчестер Юнайтед" решил, что не будет выкупать нападающего Ваута Вегхорста из "Бернли".

Напомним, в январе "Юнайтед" арендовал Вегхорста у "Бернли", причем "красным дьяволам" пришлось договориться, чтобы "бордовые" досрочно вернули Ваута из "Бешикташа".



Аренда Вегхорста помогла "Юнайтед" сгладить потерю Криштиану Роналду, и на днях главный тренер "дьяволов" Эрик Тен Хаг намекнул, что Ваут может получить постоянный контракт.



Однако Football Insider утверждает, что решение по Вегхорсту уже принято, и после окончания этого сезона 30-летний голландец вернется в "Бернли", который в следующей кампании выступит в Премьер-Лиге.



С момента своего перехода в "Юнайтед" Вегхорст забил лишь два гола, и такого рода результативность от центрального нападающего не устраивает "дьяволов", которые намерены пригласить бомбардира на эту позицию грядущим летом.