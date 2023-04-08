Зинченко признался, что Артета — единственный, кто мог переменить его из "Сити"

Защитник "Арсенала" Александр Зинченко заявил, что Микель Артета — единственный тренер, ради которого он был готов покинуть "Манчестер Сити".

Поработав с Артетой как ассистентом Хосепа Гвардиолы в "Сити", Зинченко просто не смог отказать Микелю, когда тот выразил желание пригласить его в "Арсенал" прошлым летом.



Зинченко восхищается тем, что его снова тренирует Артету, в котором он видит настоящего победителя.



"Он произвел на меня большое влияние и производит прямо сейчас. Я много раз говорил, что есть только один тренер, ради которого я уйду из "Сити" и останусь в Премьер-Лиге, и это он".



"Он победитель, если судить по тому, как он видит футбол, каким видением и характером обладает. Это то, что мне нравится больше всего в людях".



"Естественно, он знал меня, и мы пару раз поговорили до моего перехода в "Арсенал". Он объяснил, чего хочет от меня, объяснил видение клуба, план и стратегию клуба. Мне понравилось все из этого, и поэтому я перешел", — сообщил Зинченко Sky Sports.