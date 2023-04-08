Джонсон считает, что для "Челси" "слишком рискованно" возвращать Абрахэма

Бывший защитник "Челси" Глен Джонсон считает, что для "синих" было бы "слишком рискованно" возвращать нападающего Тэмми Абрахэма из "Ромы".

В этом сезоне "Челси" испытывает огромные проблемы с реализацией моментов, и приглашение забивного нападающего является приоритетом за "синих" на летнее трансферное окно.



Одной из целей "Челси" называется Абрахэм, опцию выкупа которого за 70 миллионов фунтов "синие" сохраняют, однако Джонсон сильно сомневается, что Тэмми заиграет на "Стэмфорд Бридж" со второй попытки.



"Будет супернеловко, если они пойдут и заплатят большие деньги, чтобы вернуть своего бывшего игрока, которого они отпустили, и это не сработает".



"Я не говорю, что это обязательно не сработает, но этой неловкости не было бы, если бы они ошиблись с тем, кто прежде за них не играл".



"Я просто думал, что это слишком рискованно. Это как возвращаться к фейерверку, который уже подожгли. Тэмми забивает голы, играет хорошо и выглядит уверенно, поэтому можно понять, почему они следят за ним", — цитирует Джонсона Daily Star.