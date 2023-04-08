Тен Хаг предвкушает возвращение Эриксена и Каземиро

Кристиан Эриксен и Каземиро Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг считает, что возвращение полузащитников Кристиана Эриксена и Каземиро придаст импульс его команде на концовку сезона.

В субботу против "Эвертона" Эриксен должен попасть в заявку "Юнайтед" впервые с января, когда он получил травму лодыжки в матче Кубка Англии против "Рединга".

В этот же день Каземиро завершит отбывать свою четырематчевую дисквалификацию, и такое усиление очень радует Тен Ханга, чья команда продолжает борьбу на трех фронтах.

"Ясно, что это два очень ценных игрока для нас. Все мы знаем, насколько важна полузащита. В последних матчах нам приходилось заново искать баланс, а это непросто на данной стадии сезона".

"Мы находимся в правильном положении, сражаясь за попадание в топ-4, в четвертьфинале Лиги Европы и в полуфинале Кубка Англии".

"Мы уже завоевали Кубок Лиги, и нам нужно сделать этот сезон по-настоящему успешным. У нас отличный состав, поэтому я очень позитивно настроен насчет заключительной стадии сезона и того, чтобы завоевать что-нибудь еще", — цитирует Тен Хага Daily Mail.


Метки Каземиро, Манчестер Юнайтед, Тен Хаг, Эриксен

Автор mihajlo   

Дата 08.04.2023 09:00

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