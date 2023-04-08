Ходдл советует "Челси" купить бомбардира вроде Осимхена

Бывший наставник "Челси" Гленн Ходдл считает, что "синим" нужно купить забивного нападающего — вроде Виктора Осимхена из "Наполи".

В 29 матчах этого сезона Премьер-Лиги "Челси" забил только 29 голов — лишь у семи команд дивизиона этот показатель хуже.



По мнению Ходдла, у "Челси" нет проблем с созиданием — "синим" лишь не хватает игрока, который будет завершать создаваемые моменты.



"Им нужен 9-й номер, им нужен бомбардир".



"Обычно новый тренер хочет привести своих игроков, но кто бы ни стал их новым тренером тренером, он будет нуждаться только в 9-м номере — все остальное уже есть".



"Думаю, тебе нужен тот, кто будет забивать по 20 голов, тебе нужна эта лиса в клетке. Тот, кто хочет оказываться в зоне, где они создают так много".



"Думаю, это единственный игрок, которого им не хватает. Все остальное уже есть".



"Я бы хотел посмотреть, сколько явных и хороших шансов они создали в этом сезоне. Ставлю на то, что они превзошли большинство команд и находятся на уровене лидеров. Что их по-настоящему подводит, так это реализация".



"Я смотрю на Хаверца, и он не 9-й номер. Он хочет перемещаться по линии нападения и отходить назад. Это нормально — когда "Ливерпуль" был на пике, Фирмино отходил назад за мячом, а Мане и Салах превращались в центральных нападающих".



"Думаю, в данный момент игрокам "Челси" хватает мастерства. Им просто нужен 9-й номер. Им нужен тот, кто хочет играть в чужой штрафной".



"Слишком часто ты этого не видишь от "Челси" — в штрафной нет никого или один-два игрока. У них есть созидающие игроки, и если этот клуб получит нападающего, они будут очень хороши".



"Осимхен? Несомненно, он номер один, но за ним охотится несколько клубов".



"Но если наденете на него футболку "Челси", он будет забивать кучу голов", — цитирует Ходдла Daily Mail.