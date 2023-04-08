Гвардиола заявил, что Уолкер не подходит для его новой тактики

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что защитник Кайл Уолкер не подходит для его новой игровой модели.

В последние недели Гвардиола предпочитал играть в три защитника, используя Мануэля Аканджи справа в обороне и Джона Стоунса в опорной зоне. При такой схеме 32-летнему Уолкеру просто нет места в команде.



"Нет, он не может делать этого. Скорость у него будет всегда. Кайл и в 60 лет будет самым быстрым игроком в этом помещении. Но чтобы играть со смещением в центр, нужно быть обученным определенным движениям — у него же нет всех этих характеристик".



"В прошлом он играл крайнего защитника со смещением в центр, но то было с четверкой защитников. Он был очень хорош, но он не может играть в схеме с тремя защитниками и двумя полузащитниками".



"Что ему делать? Быть собой. Хорошо тренироваться. Причина этого в тактике, а не в том, что мы потеряли веру в Кайла", — цитирует Гвардиолу The Guardian.